Fibra Vodafone: attivazione gratuita e canone di 23,90€/mese

Fino a domani, giovedì 31 ottobre, la fibra Vodafone ultraveloce è in offerta a 23,90 euro al mese, senza costi di attivazione normalmente pari a 39,90 euro, valida esclusivamente online. L’offerta Internet Unlimited è disponibile per i nuovi clienti e include sia la tecnologia FTTH (Fiber to the Home) che FTTC (Fiber to the Cabinet), adattandosi così alla copertura disponibile.

Perchè la fibra Vodafone è una delle migliori

La promozione Internet Unlimited di Vodafone prevede numerosi vantaggi:

fibra ultraveloce fino a 2,5 Gbps (in base alla copertura);

(in base alla copertura); chiamate illimitate ;

; Vodafone Station per una connessione stabile e performante.

Inoltre, il piano fibra Vodafone include una SIM dati con 5 GB di traffico mensile per l’accesso alla rete Vodafone ovunque, evitando interruzioni di connessione. Un altro elemento incluso nel piano è la funzione Sempre Connessi, che si attiva automaticamente se la rete di casa subisce un’interruzione, utilizzando la rete mobile Vodafone tramite un’applicazione. In questo modo, la connessione viene garantita anche in caso di problemi temporanei alla rete principale.

È possibile recedere dal contratto in qualsiasi momento. Tuttavia, l’offerta della fibra Vodafone include una rata di 5 euro al mese per 24 mesi relativa al modem; in caso di recesso anticipato entro questo periodo, sarà necessario saldare le rate rimanenti.

La promozione è accessibile tramite la pagina dedicata a Internet Unlimited, ed è valida fino al 31 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.