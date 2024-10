Fibra ultraveloce Vodafone a meno di 30€/mese: scopri l'offerta

Con la fibra ultraveloce Vodafone hai finalmente accesso a una connessione super efficiente a un prezzo competitivo. La sua caratteristica principale è che potenzia tutte le attività online: streaming in HD, smart working e gaming diventano esperienze fluide e senza interruzioni. La nuova offerta, disponibile a soli 23,90€ al mese, include anche l’attivazione gratuita, rendendo il passaggio alla fibra ancora più semplice e vantaggioso.

Perchè la Fibra ultraveloce di Vodafone è così speciale

La fibra ultraveloce Vodafone offre una velocità di navigazione eccezionale, fino a 2,5 Gbps, ideale per soddisfare le esigenze delle famiglie con molti dispositivi connessi o per chi cerca un'esperienza fluida e senza compromessi. Grazie alla tecnologia FTTH (Fiber to the Home), il segnale arriva direttamente in casa, evitando le dispersioni tipiche del cavo in rame. Questo garantisce una connessione stabile e performante, anche durante i picchi di utilizzo.

Un’altra innovazione è il WiFi 6, che distribuisce il segnale in modo efficiente in tutta la casa, assicurando una copertura ottimale anche in ambienti ampi o su più piani. A supporto di questa tecnologia, Vodafone include la Vodafone Station, un modem avanzato che consente una gestione personalizzata della rete, sia per i dispositivi wireless che via cavo, con un’esperienza di connessione sempre stabile.

In aggiunta, l'operatore include una SIM dati con 5 GB al mese. Tutto questo a soli 23,90€ al mese. Se attivi online questa offerta avrai anche costo di attivazione azzerato e chiamate illimitate. Ma non c'è da perdere tempo: la promo scade il 31 ottobre.

Attiva la fibra ultraveloce di Vodafone: clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.