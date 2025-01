Fibra ultraveloce Fastweb a soli 23,95€/mese con il piano mobile

La fibra Fastweb Casa Light è l’offerta ideale per chi cerca una connessione internet affidabile e veloce, combinata a un prezzo competitivo. Con questa promozione, puoi accedere alla fibra ultraveloce di Fastweb al costo di 27,95€ al mese. Ma il risparmio non finisce qui: attivando anche il piano Fastweb Mobile al costo di 7,95€ al mese, il prezzo della connessione scende a soli 23,95€ al mese. Per attivarla basta andare sulla pagina dedicata all’interno del sito di Fastweb. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche di questa promo.

La fibra di Fastweb è ultraveloce e super conveniente

Fastweb Casa Light è pensata per offrire una connessione stabile e ultra rapida, ideale per ogni esigenza, dal lavoro da remoto allo streaming in alta definizione. Ecco cosa include questa promozione:

Fibra ultraveloce fino a 2,5 Gbps : perfetta per navigare, lavorare e giocare online senza interruzioni;

: perfetta per navigare, lavorare e giocare online senza interruzioni; Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 : un dispositivo di ultima generazione per garantire la massima efficienza della rete domestica;

: un dispositivo di ultima generazione per garantire la massima efficienza della rete domestica; Zero costi di attivazione ;

; Chiamate a consumo ;

; Corsi della Fastweb Digital Academy, ovvero la scuola delle professioni digitali dell'operatore, tramite cui acquisire le competenze digitali maggiormente richieste nel mercato del lavoro.

Attivando anche Fastweb Mobile, oltre al risparmio, si ottiene un piano mobile con minuti, SMS e 150 GB per navigare ovunque. Fastweb Casa Light non è solo una scelta economica, ma una soluzione pensata per chi desidera il meglio in termini di connessione. La combinazione di fibra ultraveloce e piano mobile rappresenta un’opportunità unica per unire comodità e risparmio.

Non lasciarti sfuggire questa promozione: visita il sito ufficiale di Fastweb per attivare l’offerta e scoprire tutti i dettagli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.