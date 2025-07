Fibra ultraveloce e Amazon Prime: offerta WindTre da 22,99€/mese

WindTre rilancia le sue offerte casa con una promo pensata per chi vuole il massimo della connettività: fibra FTTH fino a 2.5 Gbps, modem WiFi 7, chiamate illimitate e 12 mesi di Amazon Prime inclusi.

Il tutto a 24,99€ al mese per i nuovi clienti, con un ulteriore sconto per chi è già cliente mobile WindTre: in questo caso il prezzo scende a partire da 22,99€/mese con in più GIGA illimitati su tre SIM. Per approfittarne basta andare sul sito di WindTre.

Internet più veloce, WiFi più potente e tanti vantaggi digitali: l'offerta Super Fibra WindTre

Chi cerca una connessione di nuova generazione per tutta la famiglia ha ora un'opportunità concreta con la Super Fibra WindTre. L'offerta si basa sulla tecnologia FTTH (Fiber to the Home), la più avanzata attualmente disponibile in Italia, e garantisce velocità altissime, bassa latenza e stabilità in ogni angolo della casa, grazie al modem WiFi 7 incluso nel prezzo. Questo dispositivo è capace di supportare fino a 256 connessioni simultanee e può essere gestito comodamente tramite app da smartphone. In caso di necessità, è prevista anche assistenza tecnica dedicata.

Chi attiva oggi la promo riceve inoltre 12 mesi di Amazon Prime, un valore aggiunto che include Prime Video, Prime Music, consegne rapide e molto altro. Le chiamate illimitate verso fissi e mobili sono comprese nel canone mensile, rendendo la proposta ancora più completa.

Per i clienti mobili WindTre, l'offerta diventa ancora più vantaggiosa: il prezzo mensile parte da 22,99€ e si aggiunge un ulteriore bonus: GIGA illimitati gratuiti su un massimo di tre SIM associate, utilizzabili subito anche durante l’attesa per l’attivazione della linea fissa.

L'attivazione può essere effettuata online, con una semplice verifica di copertura. In alternativa, è possibile richiedere una chiamata da parte di un operatore, che guiderà passo dopo passo nella configurazione del servizio.

