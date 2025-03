Fibra Ultra-veloce: iliad lancia la nuova offerta con Wi-Fi 7

Negli ultimi anni, l’evoluzione delle reti wireless ha trasformato il modo in cui accediamo a Internet. Con l’arrivo del Wi-Fi 7, la connessione domestica raggiunge un nuovo livello di efficienza, velocità e stabilità. Iliad è il primo operatore in Italia a offrire un router Wi-Fi 7 incluso nella sua offerta fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), garantendo prestazioni eccezionali per streaming, gaming, smart working e molto altro.

Offerta iliadbox Wi-Fi 7: cosa include?

100% Fibra ottica FTTH, per una connessione stabile e ultra-veloce.

Router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d'uso gratuito.

Chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali.

App iliadbox connect per gestire la rete domestica con facilità.

Opzione Vantaggio Fibra + Mobile: se hai un'offerta mobile iliad a partire da 9,99€/mese, paghi 21,99€/mese anziché 25,99€/mese.

Perché scegliere Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 rappresenta il futuro della connessione wireless, offrendo:

Maggiore velocità e stabilità per streaming, gaming e lavoro da remoto senza interruzioni.

Minor latenza, ideale per le videochiamate e il cloud gaming.

Connessioni multi-dispositivo ottimizzate, perfette per famiglie e uffici.

, perfette per famiglie e uffici. Consumo energetico ridotto, grazie alla modalità Sleeping e al pulsante ON/OFF per spegnere il router senza scollegarlo.

Quando Wi-Fi 7 Fa la Differenza

1. Streaming in 4K e Download Ultra-Veloci

Dimentica i buffering e goditi film, serie TV e video in altissima definizione senza interruzioni.

2. Gaming Online Senza Lag

Wi-Fi 7 riduce la latenza, offrendo un'esperienza di gioco fluida e senza rallentamenti, anche nei titoli più esigenti.

3. Lavoro da Remoto e Smart Home

Se lavori da casa o hai una smart home con molti dispositivi connessi, Wi-Fi 7 garantisce una rete stabile e performante in ogni angolo della casa.

4. Videochiamate e Collaborazione Online

Partecipa a riunioni in HD senza interruzioni o ritardi, migliorando la produttività e la comunicazione a distanza.

