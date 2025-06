Fibra ottica, quella vera, a partire da 17,69€ per 6 mesi con Aruba

La fibra ottica è croce e delizia per tante persone. Una connessione lenta non è più tollerata al giorno d'oggi, soprattutto dalle nuove generazioni e da chi lavora in smart working, ma sono ancora tante le proposte che non raggiungono gli standard desiderati.

Un'eccezione è rappresentata dalla fibra ottica di Aruba, una vera fibra, quella con tecnologia FTTH, con una velocità in download fino a 2.5 Gigabit/s. Al momento i primi sei mesi sono in offerta a 17,69 euro al mese, al termine dei quali il prezzo passerà a 24,90 euro, ben al di sotto della media delle altre offerte.

L'offerta di Aruba non prevede costi di attivazione ed è disponibile direttamente online sul sito ufficiale. Per attivarla è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata, raggiungibile tramite il link qui in basso, verificare la copertura attraverso l'apposito pulsante e completare il pagamento.

La fibra ottica di Aruba è in offerta a 17,69 euro al mese per 6 mesi

La nuova promozione di Aruba Fibra si riferisce al piano Fibra Aruba Promo, vale a dire il profilo base. Per l'occasione, i nuovi clienti possono approfittare di una velocità in download che passa da 1 Gigabit/s a 2.5 Gigabit/s, identica dunque a quella del piano Pro, così come la velocità in download fino a 1 Gigabit/s contro i 300 Mbit/s previsti dall'offerta.

L'offerta ha una durata contrattuale di 12 mesi, quindi al termine dei primi 6 mesi al prezzo promozionale di 17,69 euro al mese si rinnoverà per ulteriori sei mesi a 24,90 euro. Come già indicato all'inizio, non sono previsti costi di attivazione, nemmeno in caso di migrazione e per i cittadini che abitano nelle cosiddette aree bianche.

Tra le funzionalità più significative incluse nell'offerta della fibra ottica di Aruba si annovera Stop&Go, l'opzione che permette di programmare una pausa di 30 giorni consecutivi ogni anno e risparmiare così un mese. Si tratta di una funzione che può tornare molto utile soprattutto in estate, quando si parte per le vacanze e magari ci si assenta a lungo.

