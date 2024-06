Fibra ottica domestica in offerta con Aruba

La fibra ottica domestica è diventata ormai una necessità per chi lavora da casa. È la tecnologia che consente una connessione ultra-veloce e stabile, ideale per chi deve gestire grandi quantità di dati. Indipendentemente se lavori da remoto, studi, guardi in streaming di serie TV e film, o giochi online, riesce a ottimizzare ogni cosa.

Aruba è uno dei leader in questo settore, e non solo. La società italiana offre velocità di download che arrivano fino a 10Gbps grazie alla rete Open Fiber. Interessante è che non è necessario sottoscrivere un servizio telefonico, aspetto che contribuisce a ridurre i costi.

Offerta fibra ottica domestica di Aruba: i dettagli

Tra le varie offerte di Aruba, Fibra Aruba Promo è particolarmente interessante. Per 17,69 euro al mese (fino al 1° luglio 2024) si possono avere 1Gbps in download e 300Mbps in upload. Scegliendo invece i servizi opzionali, le velocità possono salire fino a 10Gbps in download e 2,5Gbps in upload. Non ci sono costi di attivazione o migrazione.

Si può scegliere anche All-In Promo a soli 19,89 euro al mese, valida fino all’8 luglio 2024, con le stesse caratteristiche del piano precedente, ma con chiamate illimitate e router WiFi 6 inclusi. Chi cerca una soluzione ancora più completa, c'è Aruba Pro al costo di 33,89 euro al mese per 18 mesi, che offre anche un indirizzo IPV4 statico.

Tutte queste offerte dimostrano la serietà e l'attenzione che Aruba dedica ai suoi clienti. Con una gamma così vasta di opzioni, c’è sicuramente qualcosa per ogni necessità. Dalle promozioni economiche fino ai pacchetti più avanzati, il provider conferma di essere un punto di riferimento nel settore.

Chi insomma sta cercando una connessione stabile e veloce, la fibra ottica domestica offerta da Aruba è senza dubbio una delle migliori opzioni sul mercato.

