Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Fibra Iliad: offerta scontata a 21,99€ al mese con chiamate illimitate

Iliadbox è la fibra di Iliad, che è stata riconosciuta come una delle più veloci sul mercato. Ora è in sconto.
Fibra Iliad: offerta scontata a 21,99€ al mese con chiamate illimitate
Iliadbox è la fibra di Iliad, che è stata riconosciuta come una delle più veloci sul mercato. Ora è in sconto.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 10 ago 2025
Link copiato negli appunti

Iliad propone la sua connessione ultraveloce in fibra ottica a un prezzo speciale: 21,99 euro al mese a tempo indeterminato, invece di 25,99 euro.

Il risparmio di 4 euro mensili è riservato ai clienti mobile Iliad con offerte da 9,99 o 11,99 euro al mese e con pagamento automatico attivo. Per attivare la promo in questione basta andare sul sito di Iliad, ma prima vorrai sapere i dettagli di cosa include: lo scopriamo nelle prossime righe.

Vai all'offerta di Iliadbox

Cosa include la fibra di Iliad e perché è una delle connessioni migliori

Commercialmente nota come Iliadbox, questa proposta si distingue per la definizione di "fibra pura". Non si tratta di un semplice slogan: Iliad fornisce esclusivamente connessioni FTTH (Fiber To The Home), in cui la fibra ottica arriva direttamente all’abitazione. Ciò assicura prestazioni superiori rispetto alle soluzioni FTTC, dove l'ultimo tratto è ancora in rame.

L'offerta combina tre elementi di spicco: fibra FTTH reale, prezzo competitivo poco sopra i 20 euro e il supporto alla nuova tecnologia Wi-Fi 7. Quest'ultima rappresenta un importante upgrade in termini di velocità e stabilità. La connessione diventa così adatta a smart working, download rapidi, gaming online e streaming in alta definizione, anche su più dispositivi contemporaneamente.

Attivando la fibra di Iliad, si ottengono anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 Paesi, inclusi Stati Uniti, Giappone, Brasile e Australia. Sul fronte delle prestazioni, Iliad è stata riconosciuta da nPerf come la fibra più veloce in Italia, con velocità di download fino a 5 Gbps.

La promo è disponibile per un periodo di tempo limitato sul sito di Iliad e rappresenta una soluzione ideale per chi sta valutando il passaggio a un nuovo operatore.

Vai all'offerta di Iliadbox
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Palermo-Manchester City: a che ora si gioca e dove vederla
Tech

Palermo-Manchester City: a che ora si gioca e dove vederla
Tutte le novità di Apple TV+ puoi vederle gratis per 7 giorni: ecco come
Tech

Tutte le novità di Apple TV+ puoi vederle gratis per 7 giorni: ecco come
Con la prova di 30 giorni di Amazon Music ascolti tutta la musica che vuoi fino a settembre
Tech

Con la prova di 30 giorni di Amazon Music ascolti tutta la musica che vuoi fino a settembre
La giusta eSIM per avere Internet in vacanza all'estero senza costi di roaming
Tech

La giusta eSIM per avere Internet in vacanza all'estero senza costi di roaming