Fibra Iliad: offerta scontata a 21,99€ al mese con chiamate illimitate

Iliad propone la sua connessione ultraveloce in fibra ottica a un prezzo speciale: 21,99 euro al mese a tempo indeterminato, invece di 25,99 euro.

Il risparmio di 4 euro mensili è riservato ai clienti mobile Iliad con offerte da 9,99 o 11,99 euro al mese e con pagamento automatico attivo. Per attivare la promo in questione basta andare sul sito di Iliad, ma prima vorrai sapere i dettagli di cosa include: lo scopriamo nelle prossime righe.

Cosa include la fibra di Iliad e perché è una delle connessioni migliori

Commercialmente nota come Iliadbox, questa proposta si distingue per la definizione di "fibra pura". Non si tratta di un semplice slogan: Iliad fornisce esclusivamente connessioni FTTH (Fiber To The Home), in cui la fibra ottica arriva direttamente all’abitazione. Ciò assicura prestazioni superiori rispetto alle soluzioni FTTC, dove l'ultimo tratto è ancora in rame.

L'offerta combina tre elementi di spicco: fibra FTTH reale, prezzo competitivo poco sopra i 20 euro e il supporto alla nuova tecnologia Wi-Fi 7. Quest'ultima rappresenta un importante upgrade in termini di velocità e stabilità. La connessione diventa così adatta a smart working, download rapidi, gaming online e streaming in alta definizione, anche su più dispositivi contemporaneamente.

Attivando la fibra di Iliad, si ottengono anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 Paesi, inclusi Stati Uniti, Giappone, Brasile e Australia. Sul fronte delle prestazioni, Iliad è stata riconosciuta da nPerf come la fibra più veloce in Italia, con velocità di download fino a 5 Gbps.

La promo è disponibile per un periodo di tempo limitato sul sito di Iliad e rappresenta una soluzione ideale per chi sta valutando il passaggio a un nuovo operatore.

