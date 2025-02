Fibra e mobile: Iliad ha l'offerta del momento

Tra le offerte fibra e mobile più convenienti, Iliad ha calato il suo asso questa settimana lanciando TOP 250 e TOP 300, le due nuove offerte 5G che consentono di beneficiare di uno sconto annuale sulla fibra di 48 euro. Se infatti all'inizio quasi tutti si sono concentrati unicamente sul rapporto qualità-prezzo di ciascuna delle due nuove offerte mobile, soltanto ora si è posta l'attenzione sul vantaggio complessivo tenendo conto quindi anche della fibra.

Ricapitolando, la situazione è la seguente: fibra Iliad e TOP 250 insieme a 31,98 euro al mese invece di 36,98 euro, sommando il prezzo scontato della fibra - che passa da 25,99 euro a 21,99 euro - e quello dell'offerta 5G da 250 Giga, pari a 9,99 euro. E in più, come ormai ci ha abituato l'operatore telefonico francese, la tariffa è da considerarsi per sempre, senza quindi rimodulazioni né nell'immediato né nei prossimi anni.

Perché Iliad ha l'offerta fibra e mobile del momento

Iliad ha l'offerta fibra e mobile migliore del lotto perché da una parte offre una fibra velocissima, per altro ancora premiata come la fibra più veloce d'Italia, dall'altra la sua migliore offerta 5G di sempre con la nuova arrivata TOP 250. A questo aggiungiamoci poi lo sconto di 4 euro al mese sul prezzo della fibra, per un risparmio di 48 euro l'anno, ed il cerchio è chiuso.

Restando in orbita fibra, la società francese ha un'ulteriore freccia nel suo arco: l'iliadbox con Wi-Fi 7, ponendosi come prima offerta fibra in Italia ad integrare la nuova tecnologia che garantisce prestazioni più veloci e, allo stesso tempo, stabilità e copertura del segnale migliori.

Come poi già sottolineato qui sopra, rimane la certezza di una tariffa che non subirà rimodulazioni nel corso degli anni, mantenendo sempre lo stesso prezzo senza aumenti pronti a colpire un anno sì e l'altro pure.

In conclusione, segnaliamo soltanto che TOP 250 - così come TOP 300 - è attivabile fino al 6 marzo.

