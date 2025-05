Fibra di Iliad: 21,99 euro al mese per sempre con il router WiFi 7 Iliadbox

Torna l'offerta per la velocissima fibra di Iliad: se hai già una SIM Iliad con un'offerta da 9,99 euro o 11,99 euro, puoi attivarla infatti a soli 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99 euro, senza vincoli né costi nascosti. Il momento giusto per dire addio a bollette troppo care e connessioni altalenanti: così avrai convenienza e internet super veloce.

A seconda della copertura della tua area, potrai avere una fibra 100% FTTH con cui arrivare fino a 5 Gbit/s complessivi in download: il che significa poter fare tutto contemporaneamente, come guardare film in 4K, giocare online e scaricare file pesanti. Tutto insieme e da più dispositivi. A spingere tutto ci penserà anche iliadbox, il primo router in Italia con WiFi7 incluso gratis: una tecnologia di ultima generazione con cui avere velocità e stabilità ancora più elevate.

L'offerta include poi anche anche chiamate illimitate in tutta Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali, un'app dedicata per la gestione della rete e una modalità sleeping per ridurre i consumi quando non sfrutti la connessione.

Zero sorprese in fattura, nessun vincolo di permanenza e nessun costo per il modem. Sarà Iliad a mandarti a casa il tecnico che installerà tutto e sarai subito pronto per essere connesso alla fibra. Non aspettare: se sei già utente mobile, passa subito alla fibra a soli 21,99 euro al mese.

