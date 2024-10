Festa delle Offerte Prime 2024: i migliori wifi extender in offerta

Avere a disposizione un extender WiFi è molto utile per potenziare la rete nelle zone morte della casa o in ufficio e oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime sono numerosi i ripetitori in sconto: scopriamoli insieme.

Ecco la top 5 dei ripetitori WiFi in offerta

Scopriamo, dunque, la top 5 dei ripetitori WiFi in promozione oggi su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime:

TP-Link Ripetitore Mesh

TP-Link è un'azienda sempre molto attiva e presente nell'ambito della produzione di dispositivi per la casa e per la smart home e si tratta di un brand molto attiva anche nella produzione di ripetitori WiFi. Oggi, su Amazon, per la Festa delle Offerte Prime, questo ripetitore viene messo in sconto dell'11% e viene venduto a soli 39,90€.

AVM FRITZ!Repeater 2400

Anche AVM FRITZ! è molto presente e attiva nell'ambito della distribuzione di extender WiFi, si tratta di un'azienda leader nel settore. Questo reapeter supporta il WiFi dual band ed una velocità di trasferimento dati da 2333 Megabit al secondo.

GL.iNet GL-MT3000

Questo piccolo ripetitore WiFi ha la peculiarità di essere portatile con supporto a WiFi6 e con supporto dual band. Lo sconto applicato oggi su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime di ottobre 2024, viene messo in offerta del 36% e viene venduto a 79,73€.

Mercusys TP-Link ME10

Con queste ripetitore, tornando in casa TP-Link, eliminerete le zone d'ombra in casa. Si tratta di un dispositivo che supporta la tecnologia dual band e che presenta una piccolo LED che vi aiuterà a capire qual è la posizione migliore per piazzarlo. Sconto applicato del 10% e costo finale di soli 9,90€.

Tenda A18

Ultimo ripetitore di questa lista è il dispositivo targato Tenda che a differenza degli altri presenta un supporto a banda singola in modo tale da poter concentrare tutta la sua potenza su un aspetto. In occasione della Festa delle Offerte Prime viene scontato del 13% e viene venduto a 20,99€.

In occasione della Festa delle Offerte Prime, questi ripetitori WiFi rappresentano una top 5 della categoria, tutti in promo a prezzi super!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.