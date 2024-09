Festa delle offerte Prime 2024: Amazon conferma le date, migliaia di sconti in arrivo

Torna l'iniziativa che di fatto apre lo shopping natalizio online: Amazon ha annunciato la Festa delle Offerte Prime 2024, che si terrà i prossimi 8 e 9 ottobre.

Gli utenti iscritti a Prime avranno la possibilità di sfruttare una serie di sconti su tantissimi prodotti di marchi popolari come Hisense, Philips e Jack & Jones, senza disdegnare i brand italiani e le piccole imprese. L'evento copre prodotti specifici, ma anche categorie che comprendono moda, elettronica, casa e giocattoli. L'ideale per iniziare subito a fare scorta di regali natalizi e non solo.

Festa delle Offerte Prime 2024: come funziona

Per accedere alle offerte bisognerà, come detto, essere iscritti a Prime. Nel caso non lo si fosse, è possibile sfruttare una prova gratuita di 30 giorni senza impegno così da poter approfittare degli sconti e provare i benefici del programma, che includono vantaggi esclusivi come spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi e l'accesso ai contenuti della piattaforma Prime Video.

L'evento si comporrà anche di offerte anticipate, che riguarderanno Amazon Fashion, Amazon Fresh e piattaforme come Amazon Music Unlimited, che offre l'opportunità di accedere a milioni di brani senza costi aggiuntivi.

Per prepararsi in anticipo all'evento conviene subito iscriversi a Prime per iniziare ad approfittare di diversi vantaggi, in attesa che l'8 e il 9 ottobre partano le offerte dell'anno. Nel frattempo, potrai già sfruttare alcuni sconti esclusivi, impostare notifiche personalizzate sui prodotti che aspetti in offerta e molto altro ancora.

