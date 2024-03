Fedora 41 abbandonerà XOrg per introdurre Wayland

Fedora Project ha deciso di interrompere l'installazione predefinita delle sessioni GNOME XOrg, a partire da Fedora 41, il cui rilascio è previsto per la fine dell'anno. Questa decisione mira a incoraggiare gli utenti a passare a Wayland, garantendo al tempo stesso che le installazioni esistenti non vengano interrotte. In altre parole, dopo la rimozione di X11 da KDE Plasma 6 in Fedora 40, anche Fedora 41, eliminerà l'opzione per utilizzare la sessione Xorg dalla schermata di accesso. Questo cambiamento è in linea con la direzione generale di Fedora verso l'utilizzo di Wayland. È da molto tempo che si parla del passaggio di Fedora Linux a Wayland, ma sembra che finalmente accadrà quest'anno.

Fedora 41: i dubbi degli utenti sul passaggio a Wayland

L'eliminazione della sessione XOrg per impostazione predefinita dall'edizione Workstation in Fedora 41 è stata approvata in via ufficiale. Tuttavia, non tutti nella community Fedora Linux sono contenti di ciò. Alcuni utenti si lamentano del fatto che gli screen reader e altre funzionalità di accessibilità non funzionano bene nella sessione Wayland. Fedora Project è comunque fiduciosa che questi problemi verranno risolti prima che Fedora Linux 41 venga rilasciata nella versione stabile. Sebbene lo sviluppo su Fedora Linux 41 sia iniziato a febbraio come Rawhide, questo cambiamento non è stato ancora documentato adeguatamente nel Fedora Wiki.

Il rilascio di Fedora Linux 41 è previsto per entro novembre 2024 con gli ambienti desktop GNOME 47 e KDE Plasma 6.1. Prima di questa versione è prevista Fedora Linux 40, che dovrebbe essere rilasciata a fine aprile o inizio maggio. Questa si baserà sulla serie di ambienti desktop GNOME 46 di prossima uscita per l'edizione Workstation e l'ultimo ambiente desktop KDE Plasma 6 per Fedora KDE Spin. La versione beta di Fedora Linux 40 è invece prevista per la fine di questo mese.