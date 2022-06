Fedora 37: in arrivo dei nuovi default compilation flag

Il team di coder Fedora è all'opera sul ramo di sviluppo della distribuzione. La futura stable release del progetto, Fedora 37, dovrebbe infatti implementare diverse novità interessanti capaci di migliorare la già buona user experience del sistema. Ad esempio con tutta probabilità verrà eseguita la transizione completa ai pacchetti software RPM 4.18. Si tratta della più recente versione del RPM Package Manager, ovvero il sistema di installer ed eseguibili adottato da Fedora. Inoltre è anche in programma l'implementazione di un miglior supporto per gli zero touch onboarding/edge device oltre ad un sistema di firma dei pacchetti software. In questi giorni i mantainer invece hanno avanzato la proposta dell'aggiunta di una serie di nuovi default compilation flag dei software che dovrebbero consentire un miglioramento delle operazioni di performance profiling e di debug.

La performance profiling è in buona sostanza una tipologia di analisi dinamica di programmi che va concretamente a misurare parametri come la memoria, la complessità temporale del programma, l'uso delle istruzioni particolari oppure la frequenza e la durata delle chiamate delle diverse funzioni. Solitamente le informazioni derivate da tale analisi hanno lo scopo di supportare gli ingegneri software nei processi di ottimizzazione del codice delle applicazioni. Sfruttando la performance profiling sostanzialmente il developer va ad identificare con precisione le parti del codice meno performanti su cui è necessario intervenire per evitare che l'applicativo funzioni male.

La profilazione delle prestazioni si ottiene andando a modificare il codice sorgente del software, oppure il suo binario eseguibile se disponibile, tramite un tool chiamato profiler. Tali strumenti fanno uso di una serie tecniche particolari per eseguire le diverse analisi.

Nel dettaglio la modifica proposta dai mantainer di Fedora riguarda l'aggiunta del flag chiamato "-fno-omit-frame-pointer" da posizionare proprio all'interno delle default compilation flag della distribuzione. Questa opzione del compiler si assicura che il programmi scritti in C/C++ abbiano sempre il frame pointer disponibile cosi che i debugging/profiling tool possano eseguire una loro analisi accurata e fornire i relativi performance data per le diverse operazioni di debug.