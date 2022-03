Fedora 37: in arrivo un miglior supporto per i device IoT

Per Fedora 37 i developer del progetto hanno in programma l’introduzione di tante innovazioni. Una delle novità più interessanti riguarda l’arrivo una serie di patch che miglioreranno notevolmente il supporto per le board ARM ed in particolare per i cosi detti zero touch onboarding/edge device, ovvero quei dispositivi dedicati principalmente alle aziende che intendono realizzare progetti IoT (Internet of Things) come ad esempio le soluzioni di domotica o di automazione di alcuni settori industriali. I sistemi Linux infatti sono quelli maggiormente gettonati dagli ingegneri IoT perché sono estremamente personalizzabili e possono adattarsi praticamente ad ogni contesto e necessità.

I coder di Fedora sono dunque ben consci di tale contesto e stanno appunto pianificando il merge del codice dedicato a questa tipologia di dispositivi nell’edizione della distribuzione dedicata al mondo dei device embedded, ovvero Fedora IoT. Nel dettaglio gli sviluppatori stanno lavorano sul protocollo FDO (FIDO Device Onboard). Si tratta di uno standard aperto pensato per rendere più sicuri gli onboarding device presenti all’interno delle on-premise management platform.

Questo protocollo è stato lanciato lo scorso anno dalla FIDO Alliance, un’associazione di gruppi industriali che hanno il comune obbiettivo di sviluppare e promuovere standard di autenticazione che permettano di ridurre l’eccessiva dipendenza dalle comuni, e sempre più insicure, password. L’FDO dunque consente un setup di queste board semplificato ed in totale sicurezza.

I dispositivi zero touch onboarding gestiscono l’accesso alla sessione di lavoro senza utilizzare le classiche credenziali ma bensì fanno affidamento su una cosiddetta “chain of trust” per assicurare la massima sicurezza dei dati senza appunto salvare concretamente password o username. L’implementazione dello standard FDO, basato sul linguaggio di programmazione Rust, è già disponibile pubblicamente ed i suoi pacchetti dovrebbero presto entrare a far parte del ramo di sviluppo di Fedora 37 IoT Edition. Tale release però non ha ancora una data ufficiale di rilascio e probabilmente si dovrà attendere l’arrivo di Fedora 36 per ricevere novità a riguardo.