Fatturazione elettronica per forfettari: ecco come fare senza costi ricorrenti

I liberi professionisti con Partita IVA in regime forfettario sono tenuti a seguire il sistema di fatturazione elettronica (al netto di alcuni casi di esenzione). Si tratta di un sistema che, pur creando qualche grattacapo inizialmente, può semplificare il modo di emettere fatture e ricevere il pagamento per il lavoro svolto. Per la fatturazione elettronica, però, è necessario poter contare su di un servizio efficiente e facile da usare.

La fatturazione elettronica per forfettari diventa ancora più facile con FlexTax. La piattaforma dedicata i professionisti con Partita IVA, infatti, mette a disposizione un sistema rapido ed efficiente per emettere fatture elettroniche. A differenza di servizi analoghi, FlexTax è gratuito. Per l'attivazione del servizio è previsto solo un costo di 19 euro + IVA una tantum. In questo modo, si potranno emettere fino a 100 fatture in modalità elettronica.

In qualsiasi momento, FlexTax può diventare ancora più ricco scegliendo di attivare il piano Plus che costa 259 euro + IVA all'anno (279 euro + IVA per chi deve aprire la Partita IVA) andando ad includere la dichiarazione dei redditi, l'assistenza fiscale senza limiti e molto altro ancora. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito, tramite il sito FlexTax che, come detto, può essere utilizzato anche gratuitamente.

Fatturazione elettronica per forfettari con FlexTax: ora è tutto più semplice

Il servizio predisposto da FlexTax è davvero completo

è possibile gestire fatture cartacee senza limiti e fino a 100 fatture elettroniche gratis

il professionista può gestire più codici Ateco

è possibile emettere fatture in lingua e valuta diverse

il tool permette di creare preventivi e fatture proforma

La fatturazione elettronica per forfettari con FlexTax prevede un costo di attivazione di 19 euro + IVA e senza alcun costo ricorrente aggiuntivo. Per iniziare subito a provare il servizio è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto. In qualsiasi momento, ma senza nessun obbligo, sarà possibile passare al piano Plus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.