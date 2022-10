Fattura o ricevuta? Differenze e quando usarle

Nel vasto universo fiscale italiano, uno spazio importante è occupato da fatture e ricevute. Spesso confuse tra loro, si tratta in realtà di due documenti molto diversi: scopriamo, insieme al team di FINOM, le differenze e quando è corretto utilizzare una piuttosto dell'altra.

Fattura e ricevuta: cosa sono?

Una fattura è un documento fiscale. Viene, generalmente, rilasciata da chi è titolare di una partita IVA a un altro titolare di partita IVA, nell'ambito di un acquisto lavorativo. Può essere cartacea oppure elettronica e deve essere sempre registrata da entrambi i soggetti. Anche un privato potrà richiederla, dopo aver fornito il proprio codice fiscale.

Anche la ricevuta è un documento fiscale, rilasciata da titolari di partita IVA a soggetti privati, solitamente dopo la prestazione di un servizio. Sostituisce, di fatto, lo scontrino. Le ragioni di emissione della ricevuta piuttosto che dello scontrino fiscale possono essere molteplici. È molto utile, ad esempio, per le attività senza un registratore di cassa (come un venditore ambulante). O ancora, per chi ha la necessità di dettagliare le caratteristiche del servizio.

Ricapitolando, le differenze principali tra questi due documenti fiscali sono:

le ricevute sono rilasciate a soggetti privati, le fatture sono emesse obbligatoriamente per l'acquisto di natura lavorativa tra titolari di partite IVA (anche se occasionalmente può essere richiesta da privati);

entrambi i documenti dettagliano in maniera precisa il bene, il servizio o la prestazione venduta, ma soltanto la fattura prevede l'inserimento di dati specifici dell'acquirente (tra cui anche numero di partita IVA o codice fiscale);

la ricevuta non differenzia tra totale e IVA: basta inserire il totale lordo.

