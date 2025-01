Fastweb: offerta Mobile + Fibra insieme a a un prezzo speciale

Se si sta valutando l'attivazione di una nuova offerta Internet per la casa, al momento una delle proposte più interessanti arriva da Fastweb. L'azienda italiana di telecomunicazione, che di recente ha ufficializzato la sua partnership con Vodafone, sta promuovendo l'offerta mobile + fibra insieme a un prezzo speciale.

Scegliendo Fastweb Casa Light, il cui prezzo è pari a 27,95 euro al mese, insieme a Fastweb Mobile del valore di 7,95 euro, si ottiene una riduzione dell'offerta fibra a 23,95 euro, per un prezzo complessivo di 31,95 euro al mese.

L'attivazione dell'offerta può avvenire direttamente online su questa pagina del sito Fastweb.

Fastweb Casa Light + Fastweb Mobile in offerta a 31,95 euro al mese

L'offerta fibra Fastweb Casa Light propone una velocità massima in download pari a 2.500 Mbit/s, con Internet Box NeXXt One che offre stabilità e copertura migliori in ogni angolo della propria abitazione grazie al Wi-Fi 6 di ultima generazione. Sempre a proposito del modem, è compatibile con il Wi-Fi Booster, un amplificatore del segnale Internet che integra l'assistente vocale Alexa.

Per quanto riguarda invece Fastweb Mobile, l'offerta prevede 150 Giga in 5G, minuti illimitati e 100 SMS al prezzo di 7,95 euro al mese. La spedizione della SIM o eSIM è gratuita, vi è da pagare soltanto il contributo per la scheda fisica o virtuale pari a 10 euro.

Come spiegato qui sopra, se si sceglie di attivare Fastweb Casa Light insieme a Fastweb Mobile, si riceve uno sconto pari a 4 euro al mese sull'offerta della fibra, che passa così da 27,95 euro a 23,95 euro. A questo prezzo vanno poi ad aggiungersi i 7,95 euro dell'offerta mobile.

Entrambe le due offerte, Fastweb Casa Light e Fastweb Mobile, sono attivabili online su questa pagina del sito Fastweb.

