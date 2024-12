Fastweb Casa Light: fibra ultraveloce al prezzo di 23,95€ al mese

Se stai cercando una connessione stabile, veloce e conveniente per la tua casa, Fastweb Casa Light è l’offerta perfetta per te. Con questa soluzione, puoi ottenere la fibra ultraveloce a soli 27,95€ al mese, un prezzo già competitivo che diventa ancora più vantaggioso sottoscrivendo anche il piano mobile di Fastweb: in questo caso, il costo totale scende a 23,95€ al mese. Grazie a Fastweb Casa Light, avrai tutto il necessario per navigare senza interruzioni, goderti lo streaming in alta definizione e giocare online con una latenza minima. Una promozione da non perdere per chi desidera massima qualità a un prezzo imbattibile: andiamo a scoprirla più nel dettaglio.

Fastweb Casa Light + Mobile: tutti i vantaggi

Con Fastweb Casa Light, la tua connessione internet raggiunge velocità elevate grazie alla fibra ottica FTTH o FTTC, a seconda della copertura nella tua zona. L’offerta è pensata per rispondere a tutte le esigenze di una casa moderna, garantendo prestazioni ottimali per ogni dispositivo connesso.

Si tratta di una delle offerte più chiare e trasparenti sul mercato. Non ci sono costi nascosti o vincoli, e puoi contare su:

Attivazione gratuita per la linea fissa;

per la linea fissa; Modem WiFi 6 incluso , per una copertura ottimale in tutta la casa;

, per una copertura ottimale in tutta la casa; Corsi Fastweb Digital Academy, per migliorare le tue competenze digitali.

Ma c’è di più: scegliendo di abbinare Fastweb Mobile al tuo piano casa, puoi risparmiare ulteriormente. A soli 7,95€ al mese, il piano mobile include 150GB di traffico dati in 5G, chiamate illimitate e 100 SMS. Insieme, i due servizi formano un bundle completo e conveniente che semplifica la gestione delle tue connessioni, sia da casa che in mobilità.

Non perdere l’occasione di ottenere il meglio della connessione a un prezzo incredibile. Attivare l’offerta è semplice: visita il sito ufficiale di Fastweb per verificare la copertura nella tua zona e scegliere il piano più adatto a te.

