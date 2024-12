Fastweb Casa Light: fibra ultraveloce a soli 23,95€ al mese

Se cerchi la massima velocità per navigare, guardare contenuti in streaming senza interruzioni o giocare online con una latenza bassissima, Fastweb Casa Light è la soluzione perfetta. Ora puoi attivare la fibra ultraveloce a un prezzo promozionale di soli 23,95€ al mese, anziché 27,95€. Per approfittare di questa offerta esclusiva, basta attivare anche Fastweb Mobile, che ti offre 150 GB di rete dati in 5G, minuti illimitati e 100 SMS a soli 7,95€ al mese, con spedizione della SIM o eSIM sempre gratuita. Con questa combinazione, ottieni il massimo per la tua connessione fissa e mobile, risparmiando senza rinunciare alla qualità.

Fastweb Casa Light e Mobile: la combinazione perfetta per la tua connessione

Con questa promo, hai tutto ciò che serve per una connettività senza limiti, sia a casa che in mobilità. Ecco cosa include:

Fastweb Casa Light – 23,95€ al mese invece di 27,95€:

Fibra ultraveloce senza limiti, ideale per streaming, gaming e lavoro da remoto;

Chiamate a consumo per la tua linea fissa;

Internet Box NeXXt One con tecnologia WiFi 6 per una connessione stabile e veloce;

Attivazione della linea inclusa nel prezzo;

Accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy, per ampliare le tue competenze digitali.

Fastweb Mobile – 7,95€ al mese:

150 GB di traffico dati anche in 5G;

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia;

100 SMS inclusi nel piano;

Spedizione gratuita della SIM o eSIM.

Con Fastweb Casa Light e Mobile, hai il meglio della tecnologia per la connessione fissa e mobile a un prezzo competitivo. Una soluzione pratica ed economica che garantisce velocità, stabilità e un’esperienza d’uso ottimale per tutta la famiglia.

Visita il sito ufficiale di Fastweb e attiva l’offerta a 23,95€ al mese per la fibra e 7,95€ al mese per il mobile. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: la tua connessione ideale ti aspetta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.