Fastweb Casa Light: fibra ultraveloce a meno di 25€ al mese

Fastweb Casa Light è la soluzione ideale per chi cerca una connessione internet affidabile e veloce, senza costi nascosti. Con un’offerta speciale, puoi avere la fibra ultraveloce a soli 27,95€ al mese, e il prezzo scende ulteriormente a 23,95€ se aggiungi l’opzione Fastweb Mobile al costo di 7,95€ al mese. Per attivare la linea basta andare sul sito di Fastweb nella pagina dedicata alla promo. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i vantaggi di questa connessione.

Cosa offre Fastweb Casa Light?

Fastweb Casa Light ti permette di navigare fino a 2,5 Gbps, garantendo performance ottimali per tutte le attività online, dallo streaming al gaming, fino allo smart working. La connessione è supportata dal modem Internet Box NeXXt, incluso nell’offerta. Si tratta di un modem di ultima generazione, che utilizza la tecnologia Wi-Fi 6 per una copertura stabile e performante in tutta la casa.

Inoltre, l’offerta Fastweb Casa Light include:

Attivazione gratuita : non ci sono costi nascosti per iniziare il servizio;

: non ci sono costi nascosti per iniziare il servizio; Prova di 30 giorni : puoi testare la qualità della connessione e decidere senza vincoli;

: puoi testare la qualità della connessione e decidere senza vincoli; Corsi Fastweb Digital Academy gratuiti: per ampliare le tue competenze digitali, accedi ai corsi esclusivi offerti da Fastweb.

Aggiungendo l’opzione Fastweb Mobile, avrai un pacchetto completo che include 150 GB di traffico dati, minuti illimitati e 100 SMS. Questo abbinamento ti consente di risparmiare sulla connessione fissa e di ottenere una soluzione integrata per tutte le tue esigenze digitali. Inoltre, integrando l'opzione Plus (gratis per i primi 2 mesi e poi 2€ al mese), sono incluse l'assistenza Plus per entrare in contatto velocemente con il supporto clienti, e Fastweb Up Plus, che permette di scegliere un vantaggio tra un mese di film gratis su Infinity+, due biglietti al prezzo di uno per i cinema UCI, sconto di 10€ su una spesa minima di 60€ nei GameStop oppure Gift Card Volo + Hotel da 50 € da utilizzare su volagratis.com.

Visita il sito ufficiale di Fastweb per maggiori dettagli e attiva subito l’offerta. Con Fastweb Casa Light, la fibra ultraveloce diventa accessibile a tutti, garantendo un’esperienza online senza compromessi.

