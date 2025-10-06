Fai backup dei tuoi dati in sicurezza con Total Drive: costa solo 19€

Devi effettuare il backup dei tuoi dati e vuoi farlo senza alcun rischio? Total Drive è la soluzione che fa al caso tuo. Si tratta di uno spazio di archiviazione cloud sicuro, dove puoi trasferire i file in tutta tranquillità.

Con la promozione in corso, il servizio in questione è disponibile in sconto di 80€ al prezzo di 19€ per il primo anno. Ma il pacchetto include molto altro: scopriamo i dettagli.

Backup dei dati sicuro e molto altro: ecco Total Drive

Dicevamo che il backup dei dati con Total Drive è un processo sicuro. Si, perché questo tool offre standard di sicurezza elevati, vista la presenza della crittografia AES-256. Da segnalare anche la possibilità di recuperare le versioni dei file per un eventuale ripristino.

Total Drive inoltre consente il caricamento di file di grandi dimensioni, oltre che un'organizzazione in cartelle e una gestione tramite un sistema di etichette. Si possono trasferire documenti, foto e video, con backup personalizzati. Cosa importante: i dati saranno sempre sincronizzati tra tutti i dispositivi.

Ribadiamo la promozione del momento: solo per poco tempo Total Drive costa 19€ per il primo anno anzichè 99€. Incluso nel piano c'è anche l'ottimo antivirus di TotalAV, che protegge in tempo reale da malware, trojan, phishing e ransomware. Presente la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

