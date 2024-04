F1, qualifiche GP Cina: come vederle in streaming dall'estero

Nel corso del weekend di Formula 1 a Shanghai, in Cina, ci saranno le qualifiche per la Sprint in programma sabato mattina e le qualifiche ufficiali per il Gran Premio di domenica. Entrambe saranno visibili in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW con il pass Sport.

Il calendario delle qualifiche del Gran Premio di Cina di Formula 1

Il programma di F1 di questo fine settimana in Cina prevede una doppia sessione di qualifiche: la prima, valida per la gara Sprint di sabato mattina (alle 5:00 ore italiane), avrà inizio venerdì 19 aprile quando in Italia saranno le 9:30 del mattino; le seconde prove ufficiali per la corsa di domenica scatteranno invece sabato 20 aprile alle ore 9:00.

Ricapitolando dunque:

venerdì 19 aprile (ore 9:30) : qualifiche Sprint

: qualifiche Sprint sabato 20 aprile (ore 9:00): qualifiche

Qualifiche F1 GP Cina: come vederle in streaming dall'estero

Per vedere le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 in Cina occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW e attivare una VPN. Una volta completata l'iscrizione alla VPN, è sufficiente connettersi a uno dei server posizionati in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare in questo modo i contenuti di NOW e delle altre piattaforme streaming.

