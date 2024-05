F1, GP Miami: come vederlo in diretta streaming dall'estero

Dopo una settimana di pausa, il Mondiale di Formula 1 torna con il sesto Gran Premio della stagione. Si corre a Miami, in Florida, sul circuito del Miami International Autodrome, per quello che è il primo dei tre appuntamenti in calendario negli Stati Uniti. Il weekend prevede al venerdì le prime prove libere e le qualifiche per la Sprint, che si correrà sabato alle 18:00 (ora italiana); sempre sabato i team torneranno in pista per le qualifiche della gara (ore 22:00), quest'ultima in programma domenica alla stessa ora. L'intero fine settimana di Miami sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW con il pass Sport, in offerta a 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi invece di 24,99 euro.

Per chi si trova all'estero, oltre al pass Sport occorrerà attivare una VPN: il punto di riferimento a livello globale è NordVPN, il cui piano di due anni è in sconto del 73% con in più una gift card fino a 50 euro.

Come vedere il GP Miami di Formula 1 in diretta streaming dall'estero

Per vedere il Gran Premio di Miami di Formula 1 in diretta streaming dall'estero occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW e attivare una VPN, il servizio che consente di guardare un evento di sport, un film o una serie tv indipendentemente dalla propria posizione. Più nel dettaglio, il servizio di rete virtuale privata consente di superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete sui contenuti disponibili in una specifica area geografica: nel caso di NOW, la programmazione è visibile entro i Paesi dell'Unione europea, mentre sono bloccati se si è in vacanza in una nazione al di fuori dei confini Ue.

NordVPN è uno dei migliori servizi oggi disponibili sul mercato, sia in termini di sicurezza che di velocità della connessione VPN. In questi ultimi giorni ha lanciato una nuova ghiotta promo sul piano di due anni, con sconti fino al 73% e prezzi a partire da 3,09 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro. A tutto questo si aggiungono 3 mesi extra gratis e una gift card fino a 50 euro.

Nel caso specifico del Gran Premio di Miami di F1, una volta sottoscritto il piano di due anni di NordVPN scarica l'omonima app sul dispositivo dove intendi guardare la corsa, dopodiché collegati a uno dei server VPN posizionati in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e superare così il blocco geografico sui contenuti di NOW.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.