ExpressVPN ti regala 4 mesi gratis e 5GB in eSIM per viaggiare protetto

Spiaggia, sole, aperitivi… e Wi-Fi pubblico. Se l’estate è il momento perfetto per rilassarsi, lo è anche per hacker e tracker digitali a caccia di dati facili. Ma c’è una buona notizia: puoi portarti dietro la sicurezza ovunque, anche sotto l’ombrellone. Come? Con ExpressVPN, che in questo momento è in super promo: solo 4,87€ al mese, con 4 mesi gratis inclusi.

La tua estate digitale, senza confini

ExpressVPN è il compagno di viaggio ideale per ogni esploratore digitale: non solo ti protegge dai pericoli online, ma ti apre anche le porte dei contenuti geo-bloccati. In vacanza in Grecia ma vuoi finire la tua serie su Netflix Italia? Nessun problema. Sei in campeggio in Croazia e vuoi vedere la BBC? Vai tranquillo. Con ExpressVPN puoi navigare come se fossi a casa, ovunque tu sia. Ecco cosa ti porti a casa con meno di 5 euro al mese:

Crittografia avanzata: i tuoi dati sono sigillati come un buon libro sotto l’ombrellone.

i tuoi dati sono sigillati come un buon libro sotto l’ombrellone. Threat Manager: dice stop a pubblicità fastidiose e siti sospetti.

dice stop a pubblicità fastidiose e siti sospetti. Password Manager incluso: niente più note nel telefono chiamate “non-aprire-password”.

niente più note nel telefono chiamate “non-aprire-password”. Zero log: nemmeno ExpressVPN tiene traccia delle tue attività.

nemmeno ExpressVPN tiene traccia delle tue attività. Accesso globale: sblocca contenuti ovunque, dai film alle partite.

Sorpresa extra: con l’abbonamento ricevi anche una eSIM da 5GB di holiday.com, così puoi navigare all’estero senza intaccare il portafoglio né impazzire con il Wi-Fi del campeggio. In più, puoi proteggere fino a 8 dispositivi in contemporanea - così tutta la famiglia (o il tuo gruppo vacanze) può godersi l’estate in tranquillità. Non sei sicuro che faccia per te? Nessun problema: hai un mese intero per testarla, con la garanzia soddisfatti o rimborsati. Se cambi idea, ti restituiscono i soldi, senza storie. Pensa a tutte le connessioni Wi-Fi a cui ti collegherai da qui a settembre. Vale davvero la pena rischiare? Con ExpressVPN puoi goderti la tua estate connessa, libera e protetta, senza sorprese digitali.

