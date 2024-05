ExpressVPN ti regala 3 mesi: abbonati al 49% di sconto

Chi utilizza una VPN, già lo sa: è una tra le migliori soluzioni per proteggere i propri dati personali in rete e navigare così in modo sicuro. Tra i servizi più apprezzati e conosciuti c'è ExpressVPN, che ha recentemente lanciato un'ottima promozione dedicata a tutti i nuovi utenti: un abbonamento di 12 mesi + 3 mesi GRATIS a soli 6,38 euro al mese, con uno sconto del 49%.

Vantaggi e funzionalità di ExpressVPN

ExpressVPN offre un'esperienza di navigazione ottimale, grazie alla larghezza di banda illimitata e alle elevate velocità di connessione. Inoltre, il servizio clienti è disponibile 24/7 per qualsiasi necessità, garantendo un supporto continuo e professionale.

Come funziona una VPN? Il suo scopo è indirizzare i tuoi dati attraverso un tunnel crittografato, migliorando notevolmente la tua privacy e la sicurezza online. ExpressVPN è versatile: ti protegge dagli hacker, soprattutto quando navighi su reti Wi-Fi pubbliche, ma anche quando ti trovi a casa tua.

L'informativa sulla privacy di ExpressVPN è stata verificata in modo indipendente: ciò significa che i registri delle attività e delle connessioni degli utenti non vengono conservati dal provider, garantendo la massima privacy. Un bel vantaggio, che non tutte le VPN sul mercato offrono.

ExpressVPN è supportata dalla maggior parte dei dispositivi e sistemi operativi: PC, Mac, iPhone e iPad, dispositivi Android. Sono disponibili migliaia di server situati in 105 Paesi, che ti consentono di spostare la tua posizione: utile, ad esempio, quando c'è bisogno di bypassare dei blocchi geografici.

Inizia a utilizzare ExpressVPN in pochissimi minuti. Dopo esserti abbonato, ricordiamo che è disponibile un ottimo sconto del 49%, ti basterà individuare l'applicazione sullo store di riferimento se utilizzi uno smartphone, oppure scaricare il software dal sito web ufficiale, per iniziare a navigare in modo sicuro. Avrai a disposizione anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

