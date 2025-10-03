ExpressVPN, sicurezza online avanzata per 2 anni di fila in sconto del 73%

Per chi in questi giorni sta confrontando le varie offerte disponibili per i servizi VPN, segnaliamo la promozione in corso sul sito di ExpressVPN, che permette di beneficiare di uno sconto del 73% e attivare il piano Base di due anni a 3,49 dollari al mese. L'offerta comprende inoltre 4 mesi extra di servizio in regalo, senza dimenticare la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Anche i piani Avanzato e Pro della durata di due anni sono in promo, rispettivamente a 4,49 dollari e 7,49 dollari al mese, per effetto del 68% e del 63% di sconto. Entrambi, come il piano Base, propongono inoltre quattro mesi extra gratuiti di servizio e una garanzia di rimborso da far valere entro 30 giorni dalla data di acquisto.

I piani di 2 anni di ExpressVPN sono in sconto fino al 73%

ExpressVPN riesce a distinguersi dalle altre app VPN per includere funzionalità extra che offrono a ciascun utente un pacchetto di sicurezza e privacy completo. A proposito di privacy, la tecnologia TrustedServer garantisce che nessun dato degli utenti della VPN venga salvato su un hard disk, dati che restano al sicuro anche nell'eventualità di una caduta della connessione grazie alla funzionalità Network Lock che interrompe il traffico Internet fino al ripristino della VPN.

Sempre riguardo alla connessione, ci sono altre due cose importanti da sapere: la prima è che ExpressVPN non registra alcun dato relativo al traffico online, ecco perché si parla di VPN no-log; la seconda è l'utilizzo del protocollo proprietario Lightway, progettato appositamente per offrire un'esperienza VPN più veloce e sicura.

La promozione in corso sui piani della durata di due anni di ExpressVPN, con sconti fino al 73% e prezzi a partire da 3,49 dollari al mese, è valida per un periodo di tempo limitato. Su tutti i tre piani disponibili, ve lo confermiamo un'altra volta, ci sono anche 4 mesi aggiuntivi in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni, da esercitare nel caso il servizio dovesse deludere le proprie aspettative iniziali.

