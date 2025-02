ExpressVPN: ricevi 4 mesi gratis e ti proteggi con meno di 20 centesimi al giorno

Dai social network ai servizi bancari, ogni nostra azione in rete lascia una traccia, spesso accessibile a provider, aziende pubblicitarie e persino malintenzionati. Fortunatamente, una soluzione esiste ed è alla portata di tutti: una VPN.

Una VPN (Virtual Private Network) ti consente di navigare in rete in modo sicuro e anonimo, crittografando tutta la tua attività online. ExpressVPN, ad esempio, ti aiuta a proteggere i tuoi dispositivi ovunque, sia che tu sia a casa o in viaggio. Basta connettersi a un server VPN in Italia o all'estero per godere di una navigazione libera e sicura, perfino su reti non protette come il Wi-Fi pubblico. Approfitta della promo e scopri tutti i vantaggi di ExpressVPN con uno sconto del 61% sull'abbonamento biennale.

Come utilizzare una VPN?

In Italia, i provider di servizi internet sono obbligati a conservare i metadati degli utenti per almeno 12 mesi. Questi dati includono indirizzi IP di origine e destinazione, orari e durata delle connessioni e il tipo di dispositivo utilizzato. Con una VPN, puoi impedire che queste informazioni sensibili vengano tracciate, garantendo una maggiore tutela della tua privacy.

Inoltre, molti istituti scolastici e aziende impongono restrizioni sui siti web accessibili, impedendo l'accesso a piattaforme utili come strumenti di AI generativa, social network e siti di streaming. Grazie a ExpressVPN, puoi bypassare queste restrizioni e accedere liberamente a internet, anche mentre sei connesso alla rete dell'università o del posto di lavoro.

ExpressVPN offre server in 105 Paesi, garantendo un accesso globale senza limitazioni. Che tu sia in Italia o all'estero, puoi connetterti ai server VPN e navigare in rete senza barriere, migliorando anche la velocità di connessione per lo streaming di contenuti internazionali.

Ora puoi anche risparmiare, perché ExpressVPN offre un abbonamento vantaggioso con uno sconto del 61%, permettendoti di proteggerti online con pochissimi centesimi al giorno (4,87 euro al mese). Inoltre, con l'offerta speciale di 2 anni + 4 mesi gratis, puoi navigare in totale sicurezza e ottenere persino una eSIM gratuita con il tuo piano. E se non fossi soddisfatto, hai 30 giorni per richiedere un rimborso completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.