ExpressVPN: proteggi la tua privacy con il 49% di sconto e 3 mesi gratuiti!

Se stai cercando una soluzione per proteggere la tua privacy online, accedere a contenuti geo-bloccati e navigare in modo sicuro su reti pubbliche, ExpressVPN è la scelta ideale. E oggi c’è un motivo in più per provarla: 48% di sconto sul piano annuale e 3 mesi gratuiti inclusi. Questa offerta speciale è perfetta per chi cerca sicurezza digitale e accesso senza restrizioni ai contenuti, il tutto con un prezzo competitivo.

Proteggi la tua attività online

ExpressVPN garantisce la massima sicurezza crittografando la tua connessione a internet, proteggendoti da minacce come hacker e spioni digitali, soprattutto quando utilizzi reti Wi-Fi pubbliche. Con un server VPN situato in Italia, puoi connetterti in modo sicuro da qualsiasi parte del mondo.

Naviga in anonimato e maschera il tuo IP

In Italia, i fornitori di servizi internet (ISP) sono obbligati a conservare i metadati degli utenti per almeno 12 mesi. Questi includono informazioni come l'indirizzo IP, i tempi di connessione e il tipo di dispositivo utilizzato. ExpressVPN nasconde il tuo IP e crittografa i tuoi dati, mantenendo la tua attività privata e al sicuro da occhi indiscreti.

Accedi a contenuti bloccati

Puoi bypassare le restrizioni e accedere ai contenuti che desideri, che si tratti di siti bloccati o servizi di streaming non disponibili nella tua area geografica. Grazie alla sua rete globale, ExpressVPN ti permette di connetterti a server in oltre 105 paesi.

Protezione completa per tutti i dispositivi

ExpressVPN offre supporto per numerosi dispositivi e piattaforme. Dall'iPhone al router di casa, puoi proteggere la tua rete domestica con un solo abbonamento. Inoltre, sono disponibili estensioni per i browser più popolari come Chrome, Firefox ed Edge, per una protezione immediata e facile da usare.

Funzionalità extra di ExpressVPN

Non solo una VPN, ExpressVPN offre anche:

ExpressVPN Keys : Un gestore di password sicuro che ti permette di memorizzare e accedere alle tue credenziali in modo facile e protetto.

: Un gestore di password sicuro che ti permette di memorizzare e accedere alle tue credenziali in modo facile e protetto. Threat Manager : Blocca i tracker dannosi e protegge il tuo dispositivo da siti web rischiosi.

: Blocca i tracker dannosi e protegge il tuo dispositivo da siti web rischiosi. Controllo Parentale: Proteggi i tuoi bambini da contenuti inappropriati con i filtri dedicati.

Con la sua promozione che offre il 48% di sconto e 3 mesi gratuiti sul piano annuale, ora è il momento perfetto per approfittare di questo servizio eccezionale. Inoltre Express VPN offre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per conoscere l'offerta completa di ExpressVPN clicca qui.