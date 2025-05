ExpressVPN: privacy web protetta più eSIM inclusa, a 4,87€/mese

Non serve spendere cifre da capogiro per navigare in sicurezza e proteggere la propria privacy sul web. Con ExpressVPN navighi e lavori online, anche su reti Wi-Fi pubbliche, senza rischi a un costo che più conveniente non si può: solo 4,87€ al mese, più 4 mesi di servizio gratis. Uno sconto del 61%, che porta il costo di questa VPN ad appena 0,17 centesimi al giorno.

Ma risparmio non significa scarsa qualità: ExpressVPN è una delle più forti presenti sul mercato, oltre ad essere considerata la miglior VPN per l'Italia. Garantisce una connessione stabile e veloce, più tutta una serie di altri vantaggi e funzionalità premium irrinunciabili per chi cerca il massimo della protezione e dell'anonimato. Andiamo ad approfondirle.

Perché scegliere ExpressVPN: tutti i vantaggi e le funzionalità

Tra le caratteristiche principali di ExpressVPN abbiamo innanzitutto una crittografia di livello militare, utile a tenere al sicuro i tuoi dati personali, alla quale va ad aggiungersi una rigida politica no-log; quest'ultima assicura che nessuno, neanche ExpressVPN, possa monitorare la tua attività online.

Nell'offerta sono incluse anche un password manager integrato, per conservare le tue credenziali e password senza rischi, e un potente Threat Manager, che blocca tracker, siti potenzialmente pericolosi e tutti quei fastidiosi annunci pubblicitari responsabili di rallentare la tua connessione.

E se ami guardare film e serie in streaming allora sappi che, con server dedicati in ben 105 paesi, potrai accedere a contenuti geobloccati e aggirare censure e limitazioni ovunque tu sia. Tutto questo con un unico abbonamento attivo fino a 8 dispositivi contemporaneamente, per una protezione estesa a tutta la famiglia.

Non solo, grazie alla promozione in corso hai compresa nel prezzo persino una eSIM da 5GB gratis da holiday.com. La spesa finale? Solo 4,87€ al mese, più 4 mesi gratis. Prova ExpressVPN ora, se non sei soddisfatto c'è sempre la garanzia di rimborso di 30 giorni!

