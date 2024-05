ExpressVPN: prezzo scontatissimo + 3 mesi di servizio gratis

Questa è l'occasione perfetta per chi cerca una VPN affidabile e ad un prezzo scontatissimo. ExpressVPN ha lanciato una promozione da non perdere sul suo sito ufficiale. Con il piano di 12 mesi a soli 6,31 euro al mese, invece dei soliti 12,36 euro, hai anche tre mesi aggiuntivi di servizio gratuiti. Inoltre, se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, potrai richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

Prezzo scontatissimo per ExpressVPN: un’occasione da non perdere

ExpressVPN non è solo conveniente, ma offre anche una serie di vantaggi che la rendono una delle VPN premium più apprezzate sul mercato. L'acquisto dell’abbonamento annuale ti consente l'accesso a una rete mondiale di server che si estende in oltre 105 Paesi, inclusi Stati Uniti, Regno Unito e, naturalmente, Italia. La velocità è garantita grazie alla larghezza di banda illimitata, mentre la sicurezza grazie alla crittografia AES-256, il massimo standard di sicurezza del settore.

Altra garanzia di sicurezza è la tecnologia TrustedServer di ExpressVPN, che assicura che nessuna informazione venga salvata su hard disk. Inoltre, la politica no log di questa VPN ti permette di navigare in tutta tranquillità, senza che i tuoi dati personali vengano registrati.

Non solo la sicurezza è di alto livello, ma anche il supporto clienti è eccezionale. Il team di assistenza è disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, pronto a risolvere qualsiasi problema o dubbio possa sorgere durante l'utilizzo del servizio.

Se stai cercando una VPN che combina prestazioni elevate, sicurezza robusta e supporto clienti eccellente, dovresti considerare seriamente questa offerta. Se il prezzo scontatissimo e tre mesi di servizio gratuiti non ti convincono, la garanzia di rimborso entro 30 giorni potrebbe farlo.

Insomma, con ExpressVPN non solo risparmi denaro, ma ottieni anche un servizio di alta qualità. Che aspetti? Un'offerta così potrebbe non ripresentarsi presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.