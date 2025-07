ExpressVPN: offerta speciale 2 anni + 4 mesi gratis a partire da $3.49/mese

ExpressVPN non è solo una delle VPN più veloci al mondo: è pensata per essere semplice da installare, facile da usare su qualsiasi dispositivo e pronta a proteggere i tuoi dati in pochi secondi. Con un solo tocco, puoi connetterti ovunque e navigare in modo sicuro e privato.

Prezzo in offerta: risparmio reale

Grazie all’offerta speciale 2 anni + 4 mesi GRATIS, ExpressVPN propone piani ultra convenienti:

Base : $3.49/mese (anziché $12.99), pagamento unico di $97.72 per 28 mesi.

Premium (più popolare) : $4.49/mese (anziché $13.99), pagamento unico di $125.72 per 28 mesi.

VIP: $7.49/mese (anziché $19.99), pagamento unico di $209.72 per 28 mesi.

Tutti i piani includono rimborso garantito entro 30 giorni, senza rischi.

Dal download alla protezione in un click

Scaricare e installare ExpressVPN richiede meno di 90 secondi. Basta avviare l’app, premere un pulsante e si è subito protetti. Le app sono intuitive e compatibili con Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox, Edge, Android TV, tvOS e molti altri dispositivi. Un solo abbonamento protegge fino a 8 dispositivi in simultanea, senza bisogno di conoscenze tecniche.

Navigazione sicura e privata ovunque

Se sei in vacanza all'estero e vuoi continuare a guardare le tue serie preferite come se fossi in Italia, ExpressVPN ti permette di superare i blocchi regionali collegandoti a server italiani. Allo stesso modo, quando utilizzi il Wi-Fi pubblico di un bar o di un aeroporto, la connessione crittografata protegge le tue password e i dati bancari dagli hacker.

Grazie a server in 105 Paesi, puoi accedere a contenuti in streaming 4K senza restrizioni geografiche o visitare siti normalmente bloccati. Inoltre, la tecnologia TrustedServer cancella tutti i dati a ogni riavvio del server, mentre la politica no-log garantisce che nulla della tua attività online venga registrato.

Massima velocità con il protocollo Lightway

ExpressVPN offre connessioni ultraveloci grazie al protocollo Lightway, progettato per ridurre latenza e tempi di connessione. I server offuscati mascherano il traffico VPN come normale traffico Internet, bypassando le reti restrittive e mantenendo un profilo basso. Anche su Wi-Fi pubblica, la crittografia AES a 256 bit protegge password, chat e dati bancari da occhi indiscreti.

Funzionalità avanzate per la tua privacy

Threat Manager : blocca tracker e domini sospetti prima che si carichino, evitando perdite di dati e annunci nascosti.

MediaStreamer : sblocca contenuti e app limitate su dispositivi che non supportano VPN nativa, come console di gioco e alcune smart TV.

Kill switch e protezione da perdite DNS/IP : mantengono la connessione sicura anche in caso di interruzioni improvvise.

Gestore di password integrato per conservare tutte le credenziali in modo sicuro.

eSIM gratis con tutti i piani per restare connessi anche in viaggio.

Per conoscere l'offerta completa di ExpressVPN clicca qui.

