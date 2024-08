ExpressVPN, mai stata più conveniente di così: 49% di sconto e tanti vantaggi

Quali sono i principali punti di forza di ExpressVPN? Tecnologia di nuova generazione per proteggere la tua privacy, connessione VPN più rapida rispetto alla concorrenza, compatibilità totale con tutti i principali dispositivi e 49% di sconto sull’abbonamento annuale. Questa nuova offerta, soprattutto, farà la felicità di chi si è dovuto accontentare di servizi di second’ordine perché non poteva permettersi una VPN Top.

Con questa promozione, il piano di 12 mesi costa soltanto 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro. ExpressVPN offre anche il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto, nel caso non fossi soddisfatto. Fidati, è davvero difficile rinunciare.

ExpressVPN: 49% di sconto e vantaggi incredibili

Uno dei punti di forza principali di ExpressVPN è la velocità dei suoi server, ottimizzati per navigare senza interruzioni e per vedere film, serie TV ed eventi sportivi in streaming di alta qualità senza buffering. Grazie alle posizioni strategiche dei suoi server in oltre 105 Paesi, la connessione sarà sempre veloce ed efficiente.

Oltre alla velocità, ExpressVPN offre livelli di sicurezza e privacy superiori. Utilizza infatti la miglior crittografia del settore e la tecnologia proprietaria TrustedServer, ossia nessun dato degli utenti salvato su hard disk.

Sottoscrivendo l’abbonamento annuale, potrai poi proteggere fino a un massimo di otto dispositivi contemporaneamente. Quindi, se usi una volta il computer, una volta lo smartphone, il tablet, la smart TV e il box Android, sarai sempre al sicuro.

Infine, per approfittare di questa fantastica offerta, basta visitare la pagina ufficiale di ExpressVPN e selezionare il piano di 12 mesi con il 49% di sconto, al prezzo di 6,67 euro al mese anziché 12,95 euro. E ricorda: tre mesi extra di servizio sono inclusi nella promozione. Non lasciarti sfuggire questa occasione incredibile!

