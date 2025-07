ExpressVPN: la soluzione per viaggiare online senza limiti né pericoli

Estate significa relax, viaggi e… connessioni Wi-Fi ovunque! Che tu stia sorseggiando un drink in riva al mare o facendo una pausa in montagna, la tentazione di collegarsi a una rete pubblica è sempre dietro l’angolo. Ma attenzione: anche i cybercriminali sono in vacanza. ExpressVPN, che ora puoi avere a soli 4,87€ al mese con ben 4 mesi gratis, ti protegge!

Naviga ovunque, sicuro come a casa

Con ExpressVPN, la sicurezza digitale diventa un gioco da ragazzi. Vuoi guardare la tua serie italiana preferita mentre sei all’estero? O seguire la tua squadra del cuore anche in campeggio? Nessun problema: basta un click e puoi accedere ai tuoi contenuti ovunque, come se fossi sul divano di casa. Ecco perché ExpressVPN è l’alleato perfetto per la tua estate:

Crittografia di livello superiore: i tuoi dati restano al sicuro, anche sulle reti Wi-Fi più affollate.

Threat Manager: stop a pubblicità invadenti e siti rischiosi.

Password Manager integrato: dimentica i foglietti con le password sparse ovunque.

Zero log: la tua privacy resta davvero privata, neanche ExpressVPN sa cosa fai online.

Accesso senza confini: film, serie TV e sport da tutto il mondo, senza blocchi geografici.

Ma non è tutto! Abbonandoti ora ricevi anche una eSIM da 5GB di holiday.com, perfetta per navigare all’estero senza sorprese sul conto. E puoi proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente: smartphone, tablet, laptop… anche la famiglia è al sicuro! Non sei convinto? Nessun problema, hai 30 giorni per provarla con la garanzia soddisfatti o rimborsati. Se cambi idea, ti restituiscono tutto, senza domande. Quante reti pubbliche userai quest’estate? Non lasciare la tua sicurezza al caso: con ExpressVPN puoi goderti ogni momento online, ovunque tu sia, con la tranquillità che meriti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.