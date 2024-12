ExpressVPN in offerta speciale: 61% di sconto e 4 mesi extra gratis

Se per la tua prossima vacanza all'estero stai pensando di attivare una VPN, ti segnaliamo l'ultima offerta di ExpressVPN, disponibile al prezzo scontato di 4,99 euro al mese per due anni. La promozione disponibile sul sito ufficiale include anche 4 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Uno dei principali punti di forza di ExpressVPN è la velocità di navigazione, superiore rispetto a quella della concorrenza. Un altro elemento significativo è l'utilizzo di una tecnologia di nuova generazione, in grado di proteggere i dati dell'utente su qualsiasi tipo di rete. Da segnalare anche l'opportunità di proteggere fino a 8 dispositivi in contemporanea con un unico abbonamento.

L'offerta sul piano di due anni di ExpressVPN

Il tratto distintivo della VPN di ExpressVPN è la sua velocità di connessione. L'utente che cerca un servizio di rete privata virtuale per guardare i più grandi eventi sportivi in diretta troverà una VPN in grado di soddisfare le sue esigenze.

Un ulteriore punto di forza è l'impiego della migliore crittografia del settore. Il riferimento è alla crittografia AES-256, che gli esperti considerano lo standard maggiormente affidabile oggi disponibile in questo settore.

E sempre a proposito di sicurezza e privacy online, si annovera infine l'utilizzo della tecnologia proprietaria TrustedServer. Quest'ultima garantisce che nessun dato degli utenti sia salvato su un hard disk, offrendo dunque una soluzione più affidabile.

Il piano di due anni di ExpressVPN è in offerta a 4,99 euro al mese. In più, l'utente può beneficiare di quattro mesi aggiuntivi gratuiti e ottenere un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.