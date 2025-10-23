ExpressVPN è in offerta: risparmi 266 euro in 28 mesi

Tra le migliori offerte del momento per le VPN segnaliamo quella di ExpressVPN, punto di riferimento del settore: i piani Base, Avanzato e Pro della durata di due anni beneficiano di uno sconto fino al 73%, con prezzi a partire da 3,49 dollari al mese, più quattro mesi di servizio aggiuntivi in regalo. L'offerta più conveniente ha per protagonista il piano Base, su cui è possibile risparmiare 266 euro in 28 mesi.

Gli utenti che scelgono ExpressVPN possono fare affidamento su una delle migliori VPN per navigare in sicurezza online sia in Italia che nel resto del mondo. Il servizio si rivolge in particolare a coloro che necessitano di una VPN per giocare con i propri amici online, guardare film, serie o eventi sportivi in streaming, nonché lavorare da casa in totale sicurezza.

Il piano Base di ExpressVPN in offerta a 3,49 dollari al mese

Incluso nel piano Base troviamo il servizio di rete privata virtuale di ExpressVPN e la Protezione Lite, grazie alla quale gli utenti ricevono una protezione completa da annunci web fastidiosi e siti pericolosi. L'iscrizione all'account Base, disponibile ora al prezzo scontato di 3,49 dollari al mese, consente di proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea.

Nell'ambito dell'offerta in corso sul sito ufficiale, il piano Avanzato è in promo a 4,49 dollari al mese per effetto del 68% di sconto. L'account in questione include una protezione maggiore rispetto al piano Base, attraverso cui si possono bloccare pubblicità, tracciamento dati e altri elementi indesiderati, più un gestore di password affidabile e 3 giorni di eSIM illimitata del provider holiday.com.

Infine, gli utenti che desiderano ottenere un IP dedicato possono prendere in considerazione il piano Pro, disponibile al prezzo scontato di 7,49 dollari al mese. L'account più completo di ExpressVPN offre un indirizzo IP esclusivo senza alcuna rinuncia sul fronte della privacy, grazie all'innovativa tecnologia proprietaria a conoscenza zero.

