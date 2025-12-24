ExpressVPN è in offerta al prezzo più basso di sempre: è la migliore da attivare oggi

L'offerta di fine 2025 rappresenta l'occasione giusta per attivare ExpressVPN, una delle migliori VPN sul mercato. Grazie allo sconto del 79% sul piano di 2 Anni + 4 Mesi (per un totale di 28 mesi di utilizzo) è possibile ridurre il costo della VPN fino a un minimo di 2,39 euro al mese.

Si tratta del prezzo più basso di sempre per ExpressVPN. La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale della VPN, accessibile premendo sul box qui di sotto, e include anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

ExpressVPN: perché sceglierla come nuova VPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN veloce e sicura. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico Internet, quando si utilizza il servizio, in modo da rendere sicura anche la connessione anche quando la rete non è privata.

In aggiunta, è possibile sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, collegandosi a un server situato in un altro Paese, si eviteranno blocchi geografici e censure online.

L'uso della VPN, inoltre, avviene senza limiti di banda, con possibilità di realizzare fino a 10 connessioni simultanee e con anche una politica zero log che elimina il tracciamento.

Ci sono anche sistemi di protezione avanzata come il blocco degli annunci e dei siti dannosi. Si tratta, quindi, di un servizio completo e senza punti deboli che consente di navigare in sicurezza, senza limitazioni alla velocità e senza blocchi e censure su base geografica.

Grazie alla promozione in corso, con ExpressVPN è possibile attivare una VPN illimitata con un prezzo che si riduce fino a 2,39 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. La promozione prevede 30 giorni di garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.