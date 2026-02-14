Nessun risultato. Prova con un altro termine.
ExpressVPN: costa ancora meno alla festa degli innamorati (solo 2€). Scoprila ora
Promo San Valentino ExpressVPN: fino all’81% di sconto, VPN veloce e sicura, streaming globale, privacy protetta. Scopri l’offerta e risparmia ora.
Roberta Bonori
Pubblicato il 14 feb 2026
San Valentino è il momento perfetto per concederti una coccola digitale fatta di emozioni, romanticismo e libertà. Con ExpressVPN puoi esplorare i cataloghi streaming di tutto il mondo e scoprire contenuti esclusivi che nel tuo paese non esistono ancora. E grazie alla speciale promo di San Valentino, puoi ottenere uno sconto fino all’81% sul prezzo originale.

Una VPN non serve solo per lo streaming. È uno strumento potentissimo per superare confini digitali, tutelare la privacy e restare in contatto. In questo periodo, ExpressVPN propone un’offerta davvero interessante: solo 2,09€ al mese per 28 mesi, una cifra minima per un servizio di altissimo livello.

Regalati ExpressVPN per San Valentino

Se desideri qualcosa di ancora più completo, con 2,79€ al mese per 2 anni + 4 mesi puoi scegliere il piano avanzato. Avrai 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, la possibilità di utilizzare la VPN su 12 dispositivi contemporaneamente e un pacchetto di sicurezza potenziato che include blocco delle pubblicità invasive, protezione da siti pericolosi e un gestore di password ultra sicuro. In aggiunta, sono inclusi anche 3 giorni di eSim di holiday.com, ideali per viaggiare senza pensieri.

Con ExpressVPN ogni attività online diventa più semplice, veloce e protetta. I tuoi dati sono difesi da crittografia avanzata e puoi navigare, guardare contenuti, lavorare o chattare senza rallentamenti. Che tu stia organizzando una serata cinema a casa o un viaggio romantico all’estero, avrai sempre una connessione affidabile. Approfitta ora dell’offerta di San Valentino e scegli di regalarti qualcosa che dura nel tempo. Sicurezza, intrattenimento e libertà digitale racchiusi in un unico servizio. Un piccolo investimento che può trasformare ogni giorno in un’esperienza speciale.

