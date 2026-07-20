ExpressVPN offre ai nuovi iscritti la possibilità di vincere un iPhone 17 Pro

Gli utenti interessati alla sottoscrizione di una VPN possono unire l’utile al dilettevole grazie al nuovo concorso di ExpressVPN. L’iniziativa in corso permette infatti ai nuovi iscritti la possibilità di vincere un iPhone 17 Pro, uno degli smartphone più desiderati al mondo e ultimo prodotto di punta dell’universo Apple.
Sono inclusi nel concorso tutti i piani: Base, Avanzato ed Express Pro, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese con sconti fino al 73%. Ogni piano dà diritto a riscattare dieci partecipazioni all’estrazione per il modello Pro dell’iPhone presentato nell’autunno 2025. Tutto questo, poi, senza dimenticare che ExpressVPN è una delle migliori VPN al mondo.
I piani di ExpressVPN in offerta: sconti fino al 73%
Di seguito vi proponiamo un riepilogo dei nuovi prezzi scontati dei piani della durata di due anni di ExpressVPN, che nell’ambito della nuova promozione beneficiano di quattro mesi extra in regalo.
- Base: 2,99 euro al mese per due anni + 4 mesi in regalo (73% di sconto rispetto al prezzo consigliato, 83,72 euro per i primi 28 mesi, poi 79,95 euro all’anno salvo disdetta)
- Avanzato: 3,99 euro al mese per due anni + 4 mesi in regalo (68% di sconto rispetto al prezzo consigliato, 111,72 euro per i primi 28 mesi, poi 109,95 euro all’anno salvo disdetta)
- ExpressPro: 6,49 euro al mese per due anni + 4 mesi in regalo (62% di sconto rispetto al prezzo consigliato, 181,72 euro per i primi 28 mesi, poi 179,95 euro all’anno)
E nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.
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