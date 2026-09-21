Sconto del 70% su Proton VPN: privacy totale e server in oltre 140 Paesi a 2,99€ al mese

Se navighi spesso sfruttando reti WiFi pubbliche o, comunque, in generale preferisci proteggere la tua connessione e il tuo anonimato online, specie per le operazioni più delicate, avere un buon abbonamento VPN è oggi ormai imprescindibile. Ti segnaliamo il maxi sconto del 70% attivo sugli abbonamenti biennali di Proton VPN che ti permetterà di pagare a partire da soli 2,99 euro al mese.

Il provider ti permetterà di mascherare il tuo indirizzo IP e trasferire virtualmente la tua connessione in uno degli oltre 140 paesi distribuiti in tutto il mondo, con la possibilità di sbloccare cataloghi esteri, superare eventuali censure locali e accedere ovunque ai tuoi contenuti preferiti. L'infrastruttura è pensata per darti uno streaming fluido e privo di buffering o rallentamenti in ogni situazione, con la piena compatibilità con le principali piattaforme video.

La piattaforma applica standard difensivi rigorosi basati su protocolli avanzati di cifratura tramite AES-256 o ChaCha20, impedendo a gestori telefonici, provider di rete e terze parti di curiosare nella cronologia delle tue attività web. La politica di no-log verificata certifica la mancata conservazione di registri di navigazione, indirizzi IP, sessioni di traffico o consumo di banda blindando così la tua privacy.

Con un solo account puoi estendere la copertura su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea grazie ad applicazioni dedicate per i principali sistemi operativi desktop, smartphone, tablet e persino estensioni per browser. A completare il tutto anche un'assistenza clienti live sempre disponibile via chat, pronta a risolvere ogni problema.

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