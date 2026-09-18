VPN illimitata a meno di 2,5 euro al mese, la promo Surfshark è quella giusta

Per una nuova VPN senza limiti sono disponibili diverse opzioni. La scelta migliore in questo momento è rappresentata da Surfshark, disponibile a un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Surfshark. La promo ha 30 giorni di garanzia di rimborso.

La migliore VPN da scegliere oggi è Surfshark

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN completa e senza limitazioni. Tra le caratteristiche del servizio troviamo un accesso a Internet con la protezione della crittografia che permette di navigare in sicurezza anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

Da segnalare anche l'accesso a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica e censure semplicemente scegliendo un server situato in un altro Paese.

L'uso della VPN può avvenire da più dispositivi in contemporanea con lo stesso account. C'è poi una politica zero log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento durante l'uso della rete VPN.

Grazie all'offerta in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi che include anche 3 mesi extra. In questo modo è possibile utilizzare una VPN illimitata per ben 27 mesi con condizioni molto vantaggiose.

Questa promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, qui sotto, ed è valida solo per un breve periodo di tempo. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Si tratta della VPN più completa e vantaggiosa da attivare oggi, con un prezzo contenuto e tante funzionalità incluse per una connessione sicura e senza limiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.