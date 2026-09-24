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Surfshark VPN è ora disponibile in prova gratuita per 7 giorni

In seguito è possibile usufruire ancora della garanzia di rimborso di 30 giorni indipendentemente dal piano scelto.
Surfshark VPN è ora disponibile in prova gratuita per 7 giorni
In seguito è possibile usufruire ancora della garanzia di rimborso di 30 giorni indipendentemente dal piano scelto.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 set 2026
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Il fornitore del servizio di rete privata virtuale Surfshark VPN ha reso disponibile una prova gratuita della durata di sette giorni per la sua app. Al termine del periodo di prova, l’utente ha poi la facoltà di decidere se attivare un piano o meno. Nell’eventualità si scelga di continuare a usare il servizio, si potrà contare ancora sulla garanzia di rimborso di 30 giorni.

Surfshark dispone di oltre 4500 server VPN basati esclusivamente su RAM e distribuiti in più di 100 Paesi, con l’obiettivo di offrire a ciascun utente il massimo in termini di privacy online e velocità. Inoltre, con un solo account è possibile connettere alla rete VPN più dispositivi in contemporanea per proteggere così l’intera famiglia.

Pagina offerta Surfshark

surfshark vpn prova gratuita

Tra le funzionalità di sicurezza extra, Surfshark offre una protezione antimalware utile per difendersi da malware, virus, ransomware e spyware. A ciò si aggiunge la prevenzione dello spam tramite il servizio Alternative ID, incluso fin dal piano più economico. E c’è anche il blocco di annunci, tracciamento dati e pop-up per il consenso dei cookie.

Gli utenti più esigenti che hanno la necessità di un indirizzo IP dedicato possono effettuare direttamente l’upgrade una volta completato l’acquisto del piano desiderato. Tra i principali vantaggi si annoverano l’accesso sicuro a reti aziendali protette e server da remoto, una riduzione drastica delle verifiche CAPTCHA e dei blocchi, nonché la buona riuscita dell’invio delle e-mail.

Alla lista delle funzioni extra incluse si aggiunge poi Alert, sistema progettato per avvisare gli utenti quando i loro indirizzi e-mail, documenti di identità o altri dati personali sono esposti online. Lo stesso discorso riguarda anche le carte di credito e di debito in proprio possesso.

Una volta terminata la prova gratuita di 7 giorni, i piani di Surfshark partono da 2,49 euro al mese scegliendo Surfshark Starter, abbonamento che include la VPN e le funzionalità aggiuntive Alternative ID e blocco degli annunci.

Pagina offerta Surfshark

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