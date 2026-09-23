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VPN e protezione con antivirus insieme a 1,59€ al mese con Total Security

Il pacchetto di cybersecurity completo dell'azienda statunitense Total Security, conosciuta per il suo pluripremiato antivirus.
VPN e protezione con antivirus insieme a 1,59€ al mese con Total Security
Il pacchetto di cybersecurity completo dell'azienda statunitense Total Security, conosciuta per il suo pluripremiato antivirus.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 set 2026
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Durante i primi sei mesi di quest’anno l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha registrato 2.171 attacchi hacker, numeri che confermano come l’Italia sia uno dei Paesi più bersagliati a livello europeo e mondiale. Sono attacchi rivolti a tutti, quindi non soltanto alle aziende ma anche ai semplici cittadini. Ecco perché c’è la necessità di aumentare il proprio livello di sicurezza sul web, e il solo antivirus ha dimostrato di non essere in grado di fare fronte alle minacce informatiche sempre più sofisticate degli ultimi anni.

Un aiuto in tal senso può arrivare da Total VPN, pacchetto di cybersecurity realizzato dall’azienda Total Security che unisce VPN, protezione antivirus e blocco degli annunci pubblicitari sui siti web. Al momento il piano di un anno è in offerta a 1,59 euro al mese, per un totale di 19 euro. In seguito, il piano si rinnova a 99 euro l’anno.

Pagina offerta VPN

total vpn offerta

Il servizio di rete privata virtuale è utile nel nascondere l’indirizzo IP reale e, di conseguenza, l’attività svolta sul web, rendendo l’utente invisibile agli occhi dei cybercriminali. La VPN di Total Security permette di connettersi a oltre 50 server sparsi un po’ per tutto il mondo tra Stati Uniti, Europa, Asia, Sud America e Oceania.

Un altro vantaggio è la connessione sicura alle reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di aeroporti, ristoranti ed esercizi commerciali. Può essere sfruttata ad esempio dai professionisti che lavorano fuori casa e non hanno un ufficio fisso, oppure da chi viaggia molto durante l’anno e si trova spesso e volentieri dentro un hotel.

Con una VPN è poi possibile accedere ai contenuti bloccati dalle restrizioni geografiche. Ciò può capitare ad esempio quando si è in un Paese fuori dall’Italia per lavoro o durante un soggiorno all’estero in occasione di una vacanza, con la tanto odiata schermata nera e la scritta “Questo contenuto non è attualmente disponibile nel Paese in cui ti trovi”.

Pagina offerta VPN

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