ExpressVPN blocca i tracker: puoi averla a soli 0,17€ al giorno

Sei stanco di essere seguito ovunque sul web da pubblicità su misura dopo aver visitato un sito o usato un’app? ExpressVPN ha la soluzione che fa per te: il servizio include uno strumento avanzato chiamato Threat Manager, progettato per bloccare i tracker nascosti in app e siti che raccolgono i tuoi dati a tua insaputa.

Attivando ora il piano biennale di ExpressVPN, puoi accedere al servizio a soli 4,87€/mese, con uno sconto del 60%. Ovvero, 0,17€ al giorno. In più, ricevi 4 mesi aggiuntivi gratuiti, per navigare in sicurezza ancora più a lungo. Per approfittare dell'offerta basta andare sul sito di ExpressVPN.

Come funziona Threat Manager di ExpressVPN

Anche se oggi molti browser offrono strumenti per limitare il tracciamento, spesso non proteggono dalle app o da forme più sofisticate di monitoraggio. Ecco perché Threat Manager è particolarmente efficace: opera a livello di sistema, bloccando le richieste inviate a server noti per raccogliere dati, migliorando così la tua sicurezza e la tua privacy.

Questa funzionalità ti aiuta a limitare il monitoraggio da parte di terze parti, offrendoti un maggiore controllo sulle tue attività digitali. Threat Manager funziona insieme alla VPN, impedendo le connessioni tra il tuo dispositivo e server noti per attività invasive o dannose. La blocklist di ExpressVPN è costantemente aggiornata, così da garantirti una protezione continua e affidabile.

Per iniziare, ti basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN e attivare l’offerta in corso. È un piccolo investimento che ti permette di navigare senza essere osservato: bastano 0,17€ al giorno per proteggere i propri dati personali.

