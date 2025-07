Privacy online garantita: ExpressVPN con 28 mesi di servizio a prezzo ridotto

I piani in offerta

VIP: 2 anni + 4 mesi GRATIS a 7,49 $/mese (anziché 19,99 $). Pagamento unico di 209,72 $. Include:

14 connessioni simultanee, Protezione avanzata (blocca pubblicità, tracker e siti dannosi), Gestore di password, eSIM con 5 GB di dati holiday.com, IP dedicato incluso

Premium: 2 anni + 4 mesi GRATIS a 4,49 $/mese (anziché 13,99 $). Pagamento unico di 125,72 $. Include:

12 connessioni simultanee, Protezione avanzata (blocca pubblicità, tracker e siti dannosi), Gestore di password, eSIM con 3 GB di dati holiday.com

Base: 2 anni + 4 mesi GRATIS a 3,49 $/mese (anziché 12,99 $). Pagamento unico di 97,72 $. Include:

10 connessioni simultanee, VPN di categoria premium, Rimborso entro 30 giorn

Caratteristiche premium di ExpressVPN

ExpressVPN non è solo velocità e semplicità d’uso. Ecco cosa offre in più rispetto alla concorrenza:

Protezione avanzata : blocca pubblicità invasive, tracker e siti pericolosi.

Protocollo Lightway : connessione ultrarapida e sicura.

Protezione post-quantum : crittografia pronta per le sfide future.

TrustedServer : nessun dato viene mai scritto su disco fisso, garantendo la massima privacy.

Gestore di password integrato: salva e gestisci le tue password in modo sicuro.

eSIM inclusa : resta connesso all’estero con traffico dati prepagato (3 o 5 GB a seconda del piano).

IP dedicato (VIP): un indirizzo IP esclusivo solo per te.

Se viaggi spesso per lavoro con ExpressVPN puoi collegarti a Wi-Fi pubblici in hotel o aeroporti senza preoccuparti di furti di dati. L’app è intuitiva, basta un tocco per connettersi in modo sicuro, mentre la protezione avanzata blocca phishing e malware. Con la eSIM integrata puoi persino avere traffico dati extra in viaggio, evitando di comprare SIM locali.

Compatibilità totale e facilità di utilizzo

ExpressVPN funziona su tutti i tuoi dispositivi: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, AndroidTV, tvOS, router e persino come estensione per browser. L’installazione è rapida (90 secondi) e il collegamento avviene con un solo clic. Inoltre, l’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24 tramite chat live ed email.

Libertà globale e streaming in 4K

Grazie a server in 105 Paesi, puoi sbloccare contenuti streaming di tutto il mondo in qualità 4K senza buffering. I server offuscati garantiscono la massima riservatezza anche nelle reti più restrittive. Per conoscere l'offerta completa di ExpressVPN clicca qui.