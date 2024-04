Evitare il Throttling durante lo streaming con una VPN

Mentre guardi un video su YouTube noti qualche rallentamento? Hai schiacciato il tasto Play per avviare un nuovo episodio su Netflix ma non succede nulla?

Casi come questi sono del tutto normali e affliggono anche chi si vanta di avere una connessione velocissima. La causa è da ricercarsi nel Throttling, ossia nella limitazione di banda imposta dal tuo provider di servizi Internet (ISP) al fine di ridurre la congestione delle reti.

Ad una causa segue però sempre una soluzione: il modo migliore per superare il Throttling è l'utilizzo di una VPN, grazie a cui la propria attività web rimane invisibile agli occhi del proprio ISP, che quindi non sarà più in grado di limitare il traffico. Tra i servizi migliori si annovera NordVPN, sia per l'esperienza streaming e gaming sia dal punto di vista della sicurezza e della privacy: oggi il piano di due anni è in offerta a 3,69 euro al mese per 24 mesi, con in più 3 mesi extra gratis.

Ottieni una larghezza di banda illimitata con NordVPN

La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che NordVPN sia una delle migliori VPN per riprodurre film e altri contenuti in streaming senza rallentamenti (e in modo sicuro). Come tutte le altre VPN, infatti, NordVPN impedisce al fornitore di rete di limitare la larghezza di banda in base al tipo di traffico, di conseguenza i suoi clienti possono godersi uno streaming fluido e con una privacy maggiore.

E c'è anche un altro beneficio nel connettersi a una VPN anziché alla propria rete Wi-Fi: il superamento delle restrizioni geografiche imposte sempre dai provider di rete, a causa delle quali la visione di determinati contenuti viene bloccata. A questo proposito, NordVPN consente di simulare una connessione da un altro Paese, andando così ad aggirare il blocco dell'ISP.

Se vuoi dunque provare un'esperienza streaming pura, collegati alla pagina di NordVPN dove puoi attivare il piano di due anni in offerta a 3,69 euro invece di 8,29 euro, con in più 3 mesi extra di servizio in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.