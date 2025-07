Evita i pericoli del Wi-Fi pubblico in vacanza: PIA VPN in offerta a meno di 2€

Sei in partenza per le vacanze? Insieme al bagaglio portati anche una VPN: Private Internet Access è il provider conveniente e trasparente, oggi disponibile al prezzo scontatissimo di soltanto 1,99 euro al mese. Con uno sconto dell'81%, ti abbonerai per due anni e riceverai due mesi gratuiti. Un'occasione imperdibile per proteggerti da occhi indiscreti anche in ferie, specialmente se abbiamo intenzione di utilizzare Wi-Fi pubblici.

VPN potente, trasparente e open-source

Private Internet Access, per la sua VPN, adotta una politica no-log verificata: non traccia, né conserva, alcun dato dell'utente, per una riservatezza totale. Il software è 100% open-source, il che significa massima trasparenza e sicurezza. Chiunque può esaminare il codice e verificarne l’integrità.

Grazie a migliaia di server in 91 Paesi, PIA consente accesso illimitato a contenuti globali, superando blocchi geografici e censura. Streaming, torrent, giochi online o semplice navigazione: tutto viene gestito in maniera veloce e senza interruzioni.

Con una sola sottoscrizione, puoi installare PIA su un numero illimitato di dispositivi, dai PC agli smartphone, dai tablet alle smart TV. Il sistema è compatibile con tutti i principali sistemi operativi e browser, e offre app dedicate per una configurazione semplice e immediata.

Tra le funzionalità di punta troviamo:

Blocco integrato di annunci, tracker e siti dannosi

integrato di annunci, tracker e siti dannosi Split tunneling , per selezionare quali app usano la VPN

, per selezionare quali app usano la VPN IP dedicato per maggiore controllo e anonimato

per maggiore controllo e anonimato Assistenza clienti 24/7 via chat ed email

Antivirus PIA opzionale, con scansione in tempo reale e allerta immediata contro malware

Con la promozione in corso, Private Internet Access offre 2 anni + 2 mesi extra a solo 1,99 euro al mese, tra i migliori affari disponibili oggi nel mondo delle VPN premium. In più, c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni, quindi puoi provarla senza rischi. Non perdere l'occasione di restare al sicuro anche in vacanza: approfitta della promo PIA e risparmia l'81%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.