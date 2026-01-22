Europa League: dove vedere Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda

Questa sera torna l'Europa League con le partite della penultima giornata della fase campionato. Bologna e Roma scenderanno in campo rispettivamente contro Celtic e Stoccarda, entrambe davanti ai propri tifosi: gli incontri delle due squadre italiane più le restanti gare del settimo turno saranno visibili su NOW, il servizio streaming che trasmette l'intera programmazione di Sky.

Nello specifico, per vedere Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda c'è bisogno del Pass Sport di NOW, il pacchetto che include tutto lo sport di Sky: dalle coppe europee al tennis, dalla Formula 1 alla NBA, dalle tre partite a turno di Serie A alla Premier League, oltre alla MotoGP e alla EuroLeague di basket. In questo momento il pass è in offerta a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro.

La programmazione completa del settimo turno di Europa League

Alle 18:45 i riflettori saranno accesi sullo stadio Dall'Ara, dove i padroni di casa del Bologna ospiteranno il Celtic. Conclusa la sfida tra felsinei e scozzesi, arriverà il fischio d'inizio di Roma-Stoccarda. Ecco la programmazione completa del penultimo turno della fase campionato di Europa League.

Ore 18:45

Bologna-Celtic : telecronaca di Paolo Ciarravano e commento tecnico di Giancarlo Marocchi

: telecronaca di Paolo Ciarravano e commento tecnico di Giancarlo Marocchi Fenerbahce-Aston Villa: telecronaca di Daniele Barone

Young Boys-Lione: telecronaca di Christian Giordano

Paok-Betis Siviglia: telecronaca di Giovanni Poggi

Viktoria Plzen-Porto: telecronaca di Alessandro Sugoni

Diretta Gol

Feyenoord-Sturm Graz

Malmoe-Stella Rossa

Friburgo-Maccabi Tel Aviv

Brann-Midtjilland

Ore 21:00

Roma-Stoccarda : telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento tecnico di Lorenzo Minotti

: telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento tecnico di Lorenzo Minotti Braga-Nottingham Forest: telecronaca di Nicolò Ramella

Celta Vigo-Lille: telecronaca di Davide Polizzi

Nizza-Go Ahead Eagles: telecronaca di Davide Polizzi

Diretta Gol

Utrecht-Genk

Salisburgo-Basilea

Ferencvaros-Panathinaikos

Dinamo Zagabria-Steaua Bucarest

Rangers-Ludogorets

Dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23:00 appuntamento inoltre con Studio Europa League: per questa giornata gli ospiti di Mario Giunta saranno Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Alle 23:30 sarà poi il turno di After Party-Best of Europe, insieme a Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Infine, l'ultimo appuntamento della serata sarà a mezzanotte con Goleador Europa: conduce Martina Quaranta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.