Europa League: come vedere tutte le partite delle italiane dall'estero

Il quarto turno di Europa League è in programma oggi, 7 novembre 2024. Alle 18.45 scenderà in campo la Roma, contro l'Union SG, mentre alle 21 toccherà alla Lazio, che sfiderà il Porto. Tutte le partite sono visibili in diretta streaming su NOW, andando ad attivare il Pass Sport, ora disponibile da 14,99 euro al mese, scegliendo il piano di 12 mesi (altrimenti 24,99 euro al mese). In questo modo è possibile vedere anche le partite di Champions League e di Conference League.

Per vedere le partite delle italiane dall'estero, invece, può servire una VPN, necessaria per aggirare il blocco all'accesso a NOW per chi si trova fuori Italia. Basta avviare la VPN e selezionare un server italiano per poter guardare le partite in streaming (ma è necessario aver attivato il Pass Sport sulla piattaforma che consente l'accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky).

La VPN da scegliere in questo momento è NordVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese grazie allo Sconto Black Friday, disponibile per chi attiva il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi. Quest'offerta prevede 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia "soddisfatti o rimborsati". Per accedere all'offerta basta premere sul link qui di sotto e raggiungere il sito di NordVPN.

La procedura per vedere le partite dell'Europa League dall'estero

Chi ha attivato il Pass Sport di NOW può vedere le partite di Europa League anche se si trova all'estero. La procedura da seguire è questa:

per prima cosa bisogna attivare NordVPN

successivamente è necessario installare l'app di NordVPN sul proprio dispositivo e selezionare un server italiano per avviare la connessione

per avviare la connessione a questo punto basta collegarsi a NOW

Con l'offerta in corso, NordVPN è disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.