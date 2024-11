Europa e Conference League: il trucco per vederle dall'estero in streaming

Le partite di Europa League e Conference League, che vedono impegnate la Roma, la Lazio e la Fiorentina tra le squadre italiane, sono trasmesse in diretta streaming su NOW. Basta aver attivato il Pass Sport (che consente l'accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky) per poter guardare le partite delle due competizioni.

Il Pass in questione costa 24,99 euro al mese ma il suo costo si riduce a 14,99 euro al mese scegliendo l'offerta da 12 mesi di permanenza minima. Per chi si trova all'estero, invece, è possibile vedere le partite delle due competizioni con un semplice trucco.

Per guardare le partite di Europa League e Conference League in streaming dall'estero, infatti, è sufficiente attivare una VPN, andando poi a selezionare un server italiano per l'avvio della connessione in modo da evitare i blocchi geografici all'accesso a NOW.

La VPN da utilizzare è NordVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra oltre che con 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Europa League e Conference League in streaming dall'estero: la procedura

Ecco la procedura da seguire per guardare le partite di Europa League e Conference League in diretta streaming dall'estero:

per prima cosa bisogna attivare una VPN come NordVPN

dall'app di NordVPN è necessario avviare la connessione VPN scegliendo un server italiano

ora è sufficiente collegarsi a NOW (è necessario aver attivato il Pass Sport)

